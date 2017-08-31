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РИА Наука
РИА Наука

В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на лазере XFEL

12:1431.08.2017
(обновлено: 12:25 31.08.2017)
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© Фото : European XFELСтроительство туннелей для европейского рентгеновского лазера XFEL. Архивное фотоСтроительство туннелей для европейского рентгеновского лазера XFEL. Архивное фото
© Фото : European XFEL

ГАМБУРГ, 31 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. Специалисты национального исследовательского центра "Курчатовский институт" планируют выполнять на Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах XFEL междисциплинарные исследования на стыке передовых научных направлений, к настоящему времени уже сформирована российская национальная программа работ на этой уникальной установке, сообщил РИА Новости специальный представитель НИЦ в европейских международных организациях Михаил Рычев.

Окончание бурения туннелей для европейского рентгеновского лазера XFEL. Архивное фото
© Фото : European XFEL
Россия намерена увеличить число своих специалистов на лазере XFEL
Официальное открытие предназначенного для получения новых данных об устройстве материи на уровне атомов крупнейшего в мире рентгеновского лазера XFEL, в создание которого большой вклад внесла Россия, состоится 1 сентября в Гамбурге.

Рычев рассказал, что в настоящий момент на лазере на свободных электронах в строй введены два инструмента и первые несколько групп уже приступили к работам. Еще два инструмента будут введены в следующем году.

"Тем не менее, в целом можно сказать, что нас интересуют задачи в области биологии, структурной биологии, конвергентных исследований, которым в Курчатовском институте сейчас уделяется большое внимание — исследований на стыке биологии, физики, информатики. В первую очередь в этих областях мы и будем проводить наши эксперименты", — сообщил Рычев.

Он пояснил, что Россия сформировала национальную программу работ на этом лазере, сейчас там перечислены все заявки от заинтересованных участников, и этот процесс продолжается.

Инжектор электронов в ускорителе лазера XFEL
© Фото : DESY/Dirk Nölle
Рентгеновский лазер XFEL произвел пробный "выстрел" электронами
"Что касается экспериментов здесь, то все организовано просто: на каждом из экспериментальных стендов раз в полгода проводится анализ всех поступивших заявок, и международная панель экспертов отбирает из них самые интересные, самые смелые, чтобы дать им право эти эксперименты проводить. Два таких раунда отбора для экспериментов в этом году, которые начнутся в сентябре и будут идти до декабря, уже были сделаны", — отметил Рычев, добавив, что Россия вместе с немецкими и американскими партнерами входит в тройку по числу коллективов, отобранных для проведения экспериментов.

Спецпредставитель НИЦ почеркнул, что на лазере на свободных электронах подразумевается продолжение ряда работ, ведущихся на источнике синхротронного излучения.

"Ряд параметров, которые есть у лазера, например, когерентность, чего нет на синхротроне, может позволить сделать следующий шаг. Поэтому, как правило, мы действительно имеем дело с экспериментальными группами, которые начинают работать на синхротронах, а потом приходят сюда на лазер на свободных электронах как на следующий уровень для проведения своих исследований", — пояснил собеседник агентства.

По словам Рычева, главная задача Курчатовского института как координатора научной программы на XFEL — объединить усилия всех российских исследовательских организаций для максимально эффективного использования лазера. С этой целью под эгидой института создана специальная ассоциация пользователей установки и ряда других мегаустановок в Европе и за ее пределами, а также ассоциация российских исследовательских центров, которым интересны эти работы.

"Лазер находится на территории Германии, но с точки зрения собственности на четверть он наш, то есть это, так сказать, наша экспериментальная установка, которую мы обязаны загрузить работой, интересной нашим исследовательским группам", — подчеркнул Рычев.

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