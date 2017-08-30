Российский космический аппарат сфотографировал передвижения урагана "Харви"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский космический аппарат "Метеор-М" №2 сделал снимки передвижения урагана "Харви" с 24 по 29 августа, сообщается в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

Космический аппарат "Метеор-М" №2 сделал несколько снимков, показывающих продвижение урагана #Харви с 24 по 29 августа 2017 года pic.twitter.com/AMilo7rM7g — РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 августа 2017 г.

Не менее 30 человек погибли при наводнениях в Техасе, вызванных штормом "Харви". Более 13 тысяч человек были спасены. До 20 тысяч человек остаются в убежищах после того, как их дома затопило. Вода продолжает прибывать в ряде районов Техаса, прежде всего в Хьюстоне.

К тропическим штормам сохраняется повышенное внимание после того, как ураган "Харви", затем превратившийся в шторм, обрушил рекордное количество дождя на Техас и Луизиану. В результате наводнений погибли не менее 30 человек, не менее 20 тысяч были эвакуированы.