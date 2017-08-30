Kaspersky Lab спрогнозировала исчезновение пробок в Москве к 2040 году

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва избавится от пробок к 2040 году за счет распространения беспилотных автомобилей, сообщается в пресс-релизе "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" в рамках проекта о будущем "Земля 2050" спрогнозировала, какие социокультурные и технологические изменения произойдут в Москве в ближайшие 30 лет.

"К 2040 году Москва наконец избавится от пробок. Главную роль здесь сыграет распространение беспилотных автомобилей, которые исключат из дорожного движения человеческий фактор", — говорится в сообщении.

Еще через десять лет, согласно прогнозу "Лаборатории Касперского", в Москве исчезнут и привычные наземные парковки, а за счет высвободившегося пространства будут расширены проезжие части улиц, тротуары и зеленые зоны.

При этом специалисты компании предупреждают, что распространение автономного транспорта таит в себе риски, связанные с потенциальными уязвимостями системы кибербезопасности "умного города".

"Земля 2050" — открытая площадка для обсуждения того, как будет выглядеть Земля в ближайшие 30 лет. Сейчас на сайте представлено около 200 прогнозов, при этом каждый желающий может поделиться своими идеями о том, как будет выглядеть будущее, через форму обратной связи.