В Москве могут появиться климатические купола, считает Kaspersky Lab

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Согласно прогнозу "Лаборатории Касперского", сеть климатических куполов может появиться в Москве, что, в частности, позволит экономить энергию, сообщается в пресс-релизе компании.

"Лаборатория Касперского" в рамках проекта о будущем "Земля 2050" спрогнозировала, какие социокультурные и технологические изменения произойдут в Москве в ближайшие 30 лет.

Согласно мнению компании, потребление энергии на вентиляцию и кондиционирование к середине XXI века увеличится из-за глобального потепления, которое в Москве приведет к трехкратному росту количества жарких дней и подъёму средней летней температуры на 1°С.

"Альтернативным решением проблемы могут стать климатические купола, сеть которых раскинется по всему городу", — говорится в сообщении.

"Температура и влажность внутри каждого из них будут регулироваться отдельно, и везде будет свой собственный микроклимат. Благодаря этому даже в жаркую погоду москвичи смогут насладиться прохладой или даже покататься на лыжах, а холодной зимой — искупаться в открытом водоеме или позагорать под искусственным солнцем", — поясняет компания.

"Земля 2050" — открытая площадка для обсуждения того, как будет выглядеть Земля в ближайшие 30 лет. Сейчас на сайте проекта представлено около 200 прогнозов, при этом каждый желающий может поделиться своими идеями о том, как будет выглядеть будущее, через форму обратной связи.