Kaspersky Lab выяснила, как глобальное потепление изменит климат в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новый климатический фон в Москве, при котором жарких дней летом будет в три раза больше, чем сейчас, сформируется к середине XXI века, прогнозируется в пресс-релизе "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" в рамках проекта о будущем "Земля 2050" спрогнозировала, какие изменения, в том числе социокультурные и технологические, произойдут в Москве в ближайшие 30 лет.

"Согласно одному из прогнозов, к середине XXI века глобальное потепление сформирует в Москве новый климатический фон. Средняя температура московского лета вырастет не очень ощутимо, всего на градус, а вот количество жарких дней — в три раза", — говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно прогнозу температура выше +30°С будет подниматься в городе 20 дней в году вместо прежних 6-8.

"Земля 2050" — открытая площадка для обсуждения того, как будет выглядеть Земля в ближайшие 30 лет. Сейчас на сайте проекта представлено около 200 прогнозов, при этом каждый желающий может поделиться своими идеями о том, как будет выглядеть будущее, через форму обратной связи.