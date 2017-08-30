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РИА Наука
РИА Наука

Консерватизм в пожилом возрасте заложен программой развития мозга

14:1730.08.2017
(обновлено: 14:25 30.08.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТак художник представляет себе картину сокращения количества синаптических связей в зависимости от возрастаТак художник представляет себе картину сокращения количества синаптических связей в зависимости от возраста
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 30 авг — РИА новости, Анна Урманцева. О том, что в пожилом возрасте трудно менять привычки, написано много книг и снято большое количество кинолент. Но только сейчас ученые начинают понимать, почему же так происходит. Оказывается, это связано с программой развития мозга, большая часть которого формируется уже после рождения.

Так художник представил себе передачу сигналов через синапсы нервных клеток
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Физики создали первый искусственный аналог синапса нервных клеток
Мы рождаемся с 25% синаптических связей (синапс — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой), а 75% синапсов появляется вплоть до десятилетнего возраста. Этим  человеческий мозг принципиально отличается от мозга макак и шимпанзе, которые рождаются примерно с 50% синапсов. Полное формирование мозга у обезьян завершается к концу первого года жизни, а у человека на это отводится целых десять лет.

Поясняет профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и руководитель группы сравнительной биологии в Институте вычислительной биологии в Шанхае Филипп Хайтович: "Это особенность префронтальной коры, которую мы специально исследовали. В мозге шимпанзе синаптические контакты формируются быстро, но кривая идет вверх только в первые месяцы, а потом постепенно вниз. А на формирование картины мира человека уходят годы, что, несомненно, является уникальной характеристикой нашего мозга. То есть формирование синаптических контактов у человека заканчивается примерно в семь-десять лет, а потом соединений становится все меньше и меньше".

© Fotolia / psdesign1Синапс
© Fotolia / psdesign1
Синапс

Почему же так происходит? Этот процесс нужен для облегчения задач выбора. Синаптические контакты убираются, когда у человека появляется некий устойчивый опыт: в какой одежде удобнее ходить; что есть, чтобы не испытывать неприятных ощущений после принятия пищи; какие книги интереснее; куда сохранить информацию, чтобы ее легко было найти в нужный момент.

Нейроны. Архивное фото
© Fotolia / SSilver
Ученые измерили синаптическую передачу в мозге животного
Ограничение выбора увеличивает скорость принятия решений, избавляя нас от ежеминутного "взвешивания" возможностей, но получается, что новые цепи синапсов не образуются, мозг входит в оптимальный режим работы, ограничивая сам себя. С годами "выбранное" закрепляется, входит в привычку, мировоззренческая картина становится незыблемой. С этой точки зрения очень интересной представляется концепция фильма "Всегда говори да" (англ. Yes Man), так как, соглашаясь на непривычное, человек может "запустить" новые синаптические цепочки.

© Fotolia / adimasСинапс
© Fotolia / adimas
Синапс

Чем же еще мозг человека отличается от мозга наших самых ближайших родственников — макак и шимпанзе? Международная группа ученых под руководством Филиппа Хайтовича провела работу по обнаружению таких различий в архитектуре коры больших полушарий, доказав, что, несмотря на кажущееся сходство, в процессе эволюции имели место значительные изменения (статья в Nature Neuroscience).

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаМакака, шимпанзе и человек
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Макака, шимпанзе и человек

Эксперты анализировали РНК в последовательных срезах префронтальной области коры больших полушарий человека, шимпанзе и макаки. В результате было обнаружено более 2320 генов — новых маркеров слоев коры головного мозга, уникальных для человека.

Человеческий мозг
© Fotolia / adimas
Ученые из России выяснили, что отличает мозг приматов и человека
При более пристальном их изучении оказалось, что 367 генов человека стали работать совсем в другом слое коры в сравнении с шимпанзе.

Более того, оказалось, что, если судить по экспрессии генов, мозг человека отличается сильнее от мозга шимпанзе, нежели мозг шимпанзе от мозга макаки, хотя времени с момента эволюционного разделения последних прошло намного больше, чем с момента разделения шимпанзе и человека.

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