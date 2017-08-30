Консерватизм в пожилом возрасте заложен программой развития мозга

МОСКВА, 30 авг — РИА новости, Анна Урманцева. О том, что в пожилом возрасте трудно менять привычки, написано много книг и снято большое количество кинолент. Но только сейчас ученые начинают понимать, почему же так происходит. Оказывается, это связано с программой развития мозга, большая часть которого формируется уже после рождения.

Мы рождаемся с 25% синаптических связей (синапс — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой), а 75% синапсов появляется вплоть до десятилетнего возраста. Этим человеческий мозг принципиально отличается от мозга макак и шимпанзе, которые рождаются примерно с 50% синапсов. Полное формирование мозга у обезьян завершается к концу первого года жизни, а у человека на это отводится целых десять лет.

Поясняет профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и руководитель группы сравнительной биологии в Институте вычислительной биологии в Шанхае Филипп Хайтович: "Это особенность префронтальной коры, которую мы специально исследовали. В мозге шимпанзе синаптические контакты формируются быстро, но кривая идет вверх только в первые месяцы, а потом постепенно вниз. А на формирование картины мира человека уходят годы, что, несомненно, является уникальной характеристикой нашего мозга. То есть формирование синаптических контактов у человека заканчивается примерно в семь-десять лет, а потом соединений становится все меньше и меньше".

Почему же так происходит? Этот процесс нужен для облегчения задач выбора. Синаптические контакты убираются, когда у человека появляется некий устойчивый опыт: в какой одежде удобнее ходить; что есть, чтобы не испытывать неприятных ощущений после принятия пищи; какие книги интереснее; куда сохранить информацию, чтобы ее легко было найти в нужный момент.

Ограничение выбора увеличивает скорость принятия решений, избавляя нас от ежеминутного "взвешивания" возможностей, но получается, что новые цепи синапсов не образуются, мозг входит в оптимальный режим работы, ограничивая сам себя. С годами "выбранное" закрепляется, входит в привычку, мировоззренческая картина становится незыблемой. С этой точки зрения очень интересной представляется концепция фильма "Всегда говори да" (англ. Yes Man), так как, соглашаясь на непривычное, человек может "запустить" новые синаптические цепочки.

Чем же еще мозг человека отличается от мозга наших самых ближайших родственников — макак и шимпанзе? Международная группа ученых под руководством Филиппа Хайтовича провела работу по обнаружению таких различий в архитектуре коры больших полушарий, доказав, что, несмотря на кажущееся сходство, в процессе эволюции имели место значительные изменения (статья в Nature Neuroscience).

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Макака, шимпанзе и человек © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Макака, шимпанзе и человек

Эксперты анализировали РНК в последовательных срезах префронтальной области коры больших полушарий человека, шимпанзе и макаки. В результате было обнаружено более 2320 генов — новых маркеров слоев коры головного мозга, уникальных для человека.

При более пристальном их изучении оказалось, что 367 генов человека стали работать совсем в другом слое коры в сравнении с шимпанзе.

Более того, оказалось, что, если судить по экспрессии генов, мозг человека отличается сильнее от мозга шимпанзе, нежели мозг шимпанзе от мозга макаки, хотя времени с момента эволюционного разделения последних прошло намного больше, чем с момента разделения шимпанзе и человека.