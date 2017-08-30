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Чилингаров: Россия не уступит лидерство в научных исследованиях Арктики

10:1130.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАртур Чилингаров. Архивное фотоАртур Чилингаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. Продолжение международных научных исследований Арктики необходимо для реализации проектов по ее освоению, при этом Россия не намерена уступать кому-либо свое лидерство в изучении этого региона мира, заявил специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Патрушев предостерег от "безответственной гонки" за ресурсами в Арктике
"Я как ученый должен еще раз подчеркнуть важность продолжения научных исследований в Арктике как для решения практических задач, таких как ледовая проводка и ликвидация аварийных разливов, так и задач прогноза дальнейших изменений Арктики, оценки последствий таких изменений и адаптации к ним", — отметил Чилингаров в своем докладе на VII международной встрече представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности.

Хозяева Арктики
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПолярный медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете.
На фото: годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных в селе Сычево.Годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полярный медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете.
На фото: годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных в селе Сычево.
© AFP 2017 / Mohd Fyrol Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке. Полярный медведь ест замороженное угощение в зоопарке Сингапура
© AFP 2017 / Mohd Fyrol
Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке.
© AP Photo / Martin MeissnerСамки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.Белый медведь идет по льду в зоопарке в Гельзенкирхене, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
Самки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.
© AP Photo / Carlos OsorioВолоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.Белый медведь тянется к угощению в форме сердца в зоопарке Детройта, США
© AP Photo / Carlos Osorio
Волоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.
© AP Photo / Wong Maye-E, FileЛетом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.Полярный медведь в зоопарке Сингапура
© AP Photo / Wong Maye-E, File
Летом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПодошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть.
На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть.
На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.
© AFP 2017 / Sebastien Bozon Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.Белый медвежонок в зоопарке города Мюлуз, Франция
© AFP 2017 / Sebastien Bozon
Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.
© Fotolia / aussieanoukПолярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.Полярный медведь
© Fotolia / aussieanouk
Полярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.
© Fotolia / sbthegreenmanВ зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.Полярные медведи
© Fotolia / sbthegreenman
В зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУ белого медведя очень хорошо развиты обоняние и зрение.
На фото: годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов в селе Сычево Московской области.Годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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У белого медведя очень хорошо развиты обоняние и зрение.
На фото: годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов в селе Сычево Московской области.
© AFP 2017 / dpa/Peter SteffenСвою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.Белый медведь в зоопарке Ганновера, Германия
© AFP 2017 / dpa/Peter Steffen
Свою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.
© AP Photo / Carmen Jaspersen/PoolСлух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.Белый медвежонок в зоопарке Бремерхафена, Германия
© AP Photo / Carmen Jaspersen/Pool
Слух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкТолстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Толстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
© Fotolia / elizalebedewaМех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.Белые медведи купаются
© Fotolia / elizalebedewa
Мех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкИзвестен случай, когда полярный медведь, ради того, чтобы добраться до места кормежки, проплыл 685 километров.Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом
© РИА Новости / Вера Костамо
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Известен случай, когда полярный медведь, ради того, чтобы добраться до места кормежки, проплыл 685 километров.
© Fotolia / bthegreenmanВ России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.Полярный медведь
© Fotolia / bthegreenman
В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.
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По его словам, совместные научные исследования всегда были и остаются важнейшим направлением международного сотрудничества в Арктике, а научное сотрудничество является одним из приоритетов Арктического совета.

"Я надеюсь, что подписанное в этом году соглашение об укреплении международного арктического научного сотрудничества позволит нам наконец приступить к реализации Международной полярной инициативы, о которой мы столько лет говорим", — добавил Чилингаров.

Он поздравил китайских ученых с успешным трансарктическим рейсом научного ледокола "Ши Лонг". "Но мы также не собираемся уступать лидерство в арктических исследованиях", — подчеркнул Чилингаров.

"В начале ноября этого года мы планируем организовать дрейфующую научно-исследовательскую станцию "Северный полюс-41". Станция будет организована путем вмораживнаия в лед ледокола, который станет безопасной базой для полярников", — сообщил Чилингаров. Он отметил, что российская научная программа дрейфа открыта для широкого международного участия, и пригласил иностранных ученых обдумать возможность работы своих специалистов на каком либо этапе дрейфа СП-41.

Флора и фауна Арктики
© Ярослав АмелинБелый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.
© Ярослав Амелин
Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.
© Шабалин ФедорСеверный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016
© Шабалин Федор
Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016
© Ярослав АмелинЗолотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.
© Ярослав Амелин
Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.
© Андрей ЕрмаковБелощёкая казарка. Новая Земля, 2016.Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016.
© Андрей Ермаков
Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016.
© Андрей ЕрмаковФлора Новой Земли. Новая Земля, 2015.Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015.
© Андрей Ермаков
Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015.
© Андрей ЕрмаковСкорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.
© Андрей Ермаков
Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.
© Андрей ЕрмаковНовая Земля. 2016.Новая Земля. 2016.
© Андрей Ермаков
Новая Земля. 2016.
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