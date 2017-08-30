Чилингаров: Россия не уступит лидерство в научных исследованиях Арктики

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. Продолжение международных научных исследований Арктики необходимо для реализации проектов по ее освоению, при этом Россия не намерена уступать кому-либо свое лидерство в изучении этого региона мира, заявил специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.
"Я как ученый должен еще раз подчеркнуть важность продолжения научных исследований в Арктике как для решения практических задач, таких как ледовая проводка и ликвидация аварийных разливов, так и задач прогноза дальнейших изменений Арктики, оценки последствий таких изменений и адаптации к ним", — отметил Чилингаров в своем докладе на VII международной встрече представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности.
Волоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства. На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.
Подошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть. На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.
Толстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде. На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.
/
По его словам, совместные научные исследования всегда были и остаются важнейшим направлением международного сотрудничества в Арктике, а научное сотрудничество является одним из приоритетов Арктического совета.
"Я надеюсь, что подписанное в этом году соглашение об укреплении международного арктического научного сотрудничества позволит нам наконец приступить к реализации Международной полярной инициативы, о которой мы столько лет говорим", — добавил Чилингаров.
Он поздравил китайских ученых с успешным трансарктическим рейсом научного ледокола "Ши Лонг". "Но мы также не собираемся уступать лидерство в арктических исследованиях", — подчеркнул Чилингаров.
"В начале ноября этого года мы планируем организовать дрейфующую научно-исследовательскую станцию "Северный полюс-41". Станция будет организована путем вмораживнаия в лед ледокола, который станет безопасной базой для полярников", — сообщил Чилингаров. Он отметил, что российская научная программа дрейфа открыта для широкого международного участия, и пригласил иностранных ученых обдумать возможность работы своих специалистов на каком либо этапе дрейфа СП-41.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.