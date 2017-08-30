Чилингаров: Россия не уступит лидерство в научных исследованиях Арктики

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. Продолжение международных научных исследований Арктики необходимо для реализации проектов по ее освоению, при этом Россия не намерена уступать кому-либо свое лидерство в изучении этого региона мира, заявил специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

"Я как ученый должен еще раз подчеркнуть важность продолжения научных исследований в Арктике как для решения практических задач, таких как ледовая проводка и ликвидация аварийных разливов, так и задач прогноза дальнейших изменений Арктики, оценки последствий таких изменений и адаптации к ним", — отметил Чилингаров в своем докладе на VII международной встрече представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности.

По его словам, совместные научные исследования всегда были и остаются важнейшим направлением международного сотрудничества в Арктике, а научное сотрудничество является одним из приоритетов Арктического совета.

"Я надеюсь, что подписанное в этом году соглашение об укреплении международного арктического научного сотрудничества позволит нам наконец приступить к реализации Международной полярной инициативы, о которой мы столько лет говорим", — добавил Чилингаров.

Он поздравил китайских ученых с успешным трансарктическим рейсом научного ледокола "Ши Лонг". "Но мы также не собираемся уступать лидерство в арктических исследованиях", — подчеркнул Чилингаров.

"В начале ноября этого года мы планируем организовать дрейфующую научно-исследовательскую станцию "Северный полюс-41". Станция будет организована путем вмораживнаия в лед ледокола, который станет безопасной базой для полярников", — сообщил Чилингаров. Он отметил, что российская научная программа дрейфа открыта для широкого международного участия, и пригласил иностранных ученых обдумать возможность работы своих специалистов на каком либо этапе дрейфа СП-41.