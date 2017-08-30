Ученые назвали причину возникновения анорексии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американские исследователи обнаружили генетические причины появления расстройств приема пищи, в частности нервных анорексии и булимии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLoS One.

Ученые провели анализ геномов 93 человек, у каждого из которых ранее было обнаружено расстройство приема пищи. В результате исследователи нашли 431 ген, связанный с данной группой синдромов, которые образовали две группы. Первая из них ответственна за контроль аппетита, а также потребление и переваривание пищи, вторая – связана с иммунной системой.

Ученые пришли к выводу, что потенциальные нарушения пищевого поведения на 50-80 процентов зависят от генетических факторов.

Исследователи подчеркивают, что полученные ими результаты коррелируются с известными проявлениями расстройств пищевого поведения – необычными диетами или избыточными физическими нагрузками.