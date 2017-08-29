Эксперты "Лаборатории Касперского" спрогнозировали будущее Москвы

Москва через 30 лет в представлении экспертов Лаборатории Касперского

Москва через 30 лет в представлении экспертов Лаборатории Касперского

МОСКВА, 29 авг – РИА новости. Ведущие футурологи и эксперты "Лаборатории Касперского" в рамках своего проекта о будущем "Земля 2050" спрогнозировали какие социокультурные и технологические изменения произойдут в Москве в ближайшие 30 лет. В преддверии 870-летия столицы на сайте появилась панорама Москвы будущего.

© Лаборатория Касперского Москва через 30 лет в представлении экспертов "Лаборатории Касперского" © Лаборатория Касперского Москва через 30 лет в представлении экспертов "Лаборатории Касперского"

Согласно одному из прогнозов, к середине XXI века глобальное потепление сформирует в Москве новый климатический фон. Средняя температура московского лета вырастет не очень ощутимо, всего на градус, а вот количество жарких дней в три раза. Столбик термометра стабильно будет подниматься выше +30°С по 20 дней в году вместо прежних 6-8. Как следствие, неизбежно увеличится потребление энергии на вентиляцию и кондиционирование.

Альтернативным решением проблемы могут стать климатические купола, сеть которых раскинется по всему городу. Температура и влажность внутри каждого из них будут регулироваться отдельно, и везде будет свой собственный микроклимат. Благодаря этому в жаркую погоду москвичи смогут насладиться прохладой или даже покататься на лыжах, а холодной зимой искупаться в открытом водоеме или позагорать под искусственным солнцем.

© Лаборатория Касперского Москва через 30 лет в представлении экспертов "Лаборатории Касперского" © Лаборатория Касперского Москва через 30 лет в представлении экспертов "Лаборатории Касперского"

Согласно другому прогнозу, к 2040 году Москва, наконец, избавится от пробок. Главную роль здесь сыграет распространение беспилотных автомобилей, которые исключат из дорожного движения человеческий фактор. А еще через 10 лет в Москве исчезнут и привычные всем наземные парковки. Пространство, высвободившееся на улицах после их упразднения, пойдет на расширение проезжей части, тротуаров и зеленых зон. Правда, распространение автономного транспорта таит в себе и немало рисков, связанных с потенциальными уязвимостями системы кибербезопасности "умного города".

© Лаборатория Касперского Заявочная страница проекта "Земля 2050" Лаборатории Касперского © Лаборатория Касперского Заявочная страница проекта "Земля 2050" Лаборатории Касперского

"Земля 2050" — открытая площадка для обсуждения того, как будет выглядеть наша планета в ближайшие 30 лет. В проекте приняли участие эксперты "Лаборатории Касперского", а также известные ученые и футурологи, например, Ян Пирсон (Ian Pearson) и Петр Левич. Сейчас на сайте представлено около 200 прогнозов, при этом каждый желающий может поделиться своими идеями о том, как будет выглядеть будущее, воспользовавшись формой обратной связи.