МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер вошел в наблюдательный совет Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, говорится в сообщении этой международной организации.

"Мы приветствуем решение выдающегося дипломата и эксперта в области международных отношений Генри Киссинджера присоединиться к работе Люксембургского форума. Опыт, авторитет и широкие связи господина Киссинджера будут содействовать решению задач в области укрепления мира и безопасности, разработки новых подходов и практических рекомендаций для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями", — заявил президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор.

Члены наблюдательного совета дают рекомендации по направлениям деятельности форума как общественной организации высокого уровня, нацеленной на укрепление мира и безопасности.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24—25 мая 2007 года в Люксембурге. В состав консультативного совета форума вошли 49 наиболее авторитетных экспертов из 14 государств.

Форум является одной из наиболее представительных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Основные задачи Форума заключаются в анализе угроз, связанных с распространением ядерного оружия, и разработке конкретных предложений и рекомендаций по направлениям дальнейшего сокращения ядерных вооружений, укреплению режимов ядерного и ракетного нераспространения, противодействию попыткам приобретения ядерного оружия и ядерных технологий со стороны неустойчивых режимов и террористических организаций, по разрешению региональных ядерных кризисов.