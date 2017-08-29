Российские ученые доказали несостоятельность "Шкалы Грит"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Последние десять лет не только в науке, но и в практической психологии, а также в сфере отбора персонала популярностью пользовался личностный опросник Grit Scale ("Шкала Грит"). C его помощью измерялась такая черта характера как "grit" соединяющая в себе, с одной стороны, настойчивость в достижении целей, а с другой устойчивость интересов человека во времени. Ученые НИУ ВШЭ нашли способ доказать, что "грит" не является самостоятельной личностной чертой, а опросник измеряет две независимые черты. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Psychological Assessment.

Около десяти лет назад американская исследовательница Анджела Ли Дакворт (Angela Lee Duckworth) ввела в оборот психологов название новой черты характера – "грит" (grit), что в переводе с английского означает твердость характера, выдержка. Вместе с коллегами Дакворт разработала личностный опросник Grit Scale. Оказалось, что обладатели высоких баллов по "Шкале Грит" демонстрируют более высокие достижения в самых разных областях знания (военное дело, медицина, наука, спорт), чем люди с низкими баллами, даже при равном интеллекте и социальном статусе. В некоторых случаях выраженная черта "грит" была важнее для академических и профессиональных успехов, чем интеллект.

Методика мгновенно получила широкую популярность. За десять лет существования "Шкалы Грит" было проведено много исследований с ее использованием. Чертой "грит" объяснялись самые разные достижения и успехи. Она вошла в повседневный словарь не только психологов-ученых, но и психологов-практиков. Сам опросник доступен и прост: это 12 утверждений в длинной версии и шесть в короткой. В серии публикаций авторы концепции продемонстрировали надежность и внутреннюю валидность своего опросника, измеряющего "грит" как личностную черту. Иными словами, они показали, что две составляющие "грит": настойчивость и постоянство интересов проявляются вместе и стабильно.

Тем не менее, со временем появились данные, которые поставили под сомнение существование черты "грит". Так в исследовании, выполненном на филиппинской выборке студентов, Джесус Дату и его коллеги показали, что "Шкала Грит" действительно измеряет постоянство интересов и настойчивость, но что эти черты не образуют никакой доминирующей или общей характеристики, а ведут себя как две независимые черты. Только настойчивость предсказывала успешность в обучении, вовлеченность в процесс учебы и психологическое благополучие. Постоянство интересов не играло в этом никакой роли.

Авторы работы предположили, что такое противоречие с изначальными данными возможно связано с тем, что Дакворт работала с выборками, принадлежащими "западной культуре", а филиппинские студенты к ней не принадлежали. Другие исследования, проведенные затем на разных, в том числе и на американских выборках, также показали, что настойчивость в достижении цели и устойчивость интересов ведут себя независимо. Однако объяснить причину расхождения полученных данных с результатами команды Анджелы Ли Дакворт было сложно.

В довершение ко всему и физиологи обнаружили независимость настойчивости и постоянства интересов. У людей с высокими баллами по настойчивости во время решения трудной задачи симпатическая и парасимпатическая нервная система взаимно активируют друг друга, тогда как высокие баллы по устойчивости интересов были связаны с низкой активацией симпатической нервной системы, а с парасимпатической системой вообще не имели никакой связи.

По словам исследователей из НИУ ВШЭ, важное ограничение предыдущих исследований заключалось в методах анализа данных.

© НИУ ВШЭ Старший научный сотрудник Международной лаборатории анализа образовательной политики НИУ ВШЭ Юлия Тюменева © НИУ ВШЭ Старший научный сотрудник Международной лаборатории анализа образовательной политики НИУ ВШЭ Юлия Тюменева

"Все авторы использовали методы "классической теории тестирования", которые не могли отделить особенности теста от особенностей испытуемых. Это разделение очень важно, — поясняет один из авторов статьи старший научный сотрудник Международной лаборатории анализа образовательной политики Юлия Тюменева. — Если мы, к примеру, проводим математический тест в группе испытуемых и получаем низкие баллы, то это тест был трудный, или наши испытуемые плохо знали математику? Для ответа на такие важные вопросы используются методы "современной теории тестирования" (IRT). Они более сложные, для них требуются специальные компьютерные программы, их применению нужно долго учиться. Но в итоге IRT позволяет "расклеить" характеристику теста и характеристику тестируемых."

Ученые Института образования ВШЭ применили методы IRT получили данные на очень большой выборке. А это для применения IRT существенно.

После сложного и многоэтапного анализа исследователи пришли к выводу, что нет никаких свидетельств, что единая личностная черта "грит" существует. Скорее опросник измеряет две независимые черты: настойчивость в достижении цели и постоянство интересов.

Эти черты действительно могут встречаться вместе в одном человеке, как, например, здоровье может сочетаться с добротой, а ум с красивой внешностью. Такой человек будет долго и настойчиво добиваться одной и той же цели, не теряя к ней интереса. Но точно также эти черты могут встречаться и по отдельности. У одних людей настойчивость проявляется довольно ярко, но потом они теряют интерес к цели, а через какое-то время добиваются новой с неменьшей настойчивостью. У других людей интересы могут годами быть одними теми же, но при этом никаких особых целей они не ставят, и, соответственно, никакой настойчивости не демонстрируют.

"Публичное раскручивание идеи "грит" может приносить ощутимые дивиденды от продажи соответствующих тестов и диагностических услуг, — отмечает Юлия Тюменева. — Ученые, к сожалению, не могут одними своими исследованиями остановить недобросовестных предпринимателей. Но что они могут, так это информировать широкую публику о том, что на сегодняшний день им удалось обнаружить, а что опровергнуть. Мы можем с уверенностью сказать, что черты характера "грит" не существует."