США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Биологи МГУ научили "северные" микроводоросли очищать сточные воды

18:3428.08.2017
0770
Chlorella vulgarisChlorella vulgaris

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова доказали, что сточные воды в условиях северного климата можно очищать с помощью микроводорослей, а биомасса водорослей пригодна для переработки в биотопливо. Об оптимальном способе очистки сточных вод от органических соединений, а также азота и фосфора, ученые сообщили в публикации, выпущенной журналом Algal Research.

Рост водорослей в аквариуме
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Томские водоросли растут в два раза быстрее

Водорослевые пруды для очистки сточных вод люди создавали с древних времен, особенно в странах, где есть избыток солнечной энергии, но нет стационарных очистных сооружений. В Индии при деревнях и поселках используют водорослевые пруды для очистки, а когда они появились, никто точно не знает. Научное обоснование этой методики впервые выдвинул Билл Освальд более полувека назад. В последнее десятилетие разработка технологий очистки сточных вод стала популярным трендом: ежегодно на эту тему выходит несколько десятков научных публикаций.

© МГУ им.М.В.ЛомоносоваПруд очистных сооружений
© МГУ им.М.В.Ломоносова
Пруд очистных сооружений

Системы выращивания микроводорослей учёные делят на два типа: открытые (пруды, лагуны и т. п.) и закрытые (фотобиореакторы). Никто ранее не рассматривал использование закрытых культивационных систем для очистки сточных вод, поскольку поддерживать внутри них оптимальную для микроводорослей температуру технически сложно и весьма затратно. Российские биологи с коллегами из Университета Турку (Финляндия) первыми предложили адаптировать фотобиореакторы для северного климата.

Зеленые водоросли на побережье в Циндао, Китай
© REUTERS / China Daily
Открытие физиков из России поможет заменить бензин водорослями

Фотобиореакторы представляют собой сосуды с суспензией клеток микроводорослей, где поддерживают требуемые условия: равномерное освещение, постоянную температуру и концентрацию углекислого газа, кислорода и питательных веществ. Более того, необходимо постоянно перемешивать суспензию со скоростью, при которой клетки не будут оседать на дно сосуда. Форма и конструкция разных фотобиоректоров различаются: они могут быть плоскими, трубчатыми, спиральными.
На выходе из реактора специалисты проверяют эффективность очистки. Параметров эффективности два: полнота извлечения загрязнителей и скорость — время, за которое содержание загрязнителей в среде падает до приемлемого уровня (предельно допустимой концентрации — ПДК).

© МГУ им.М.В.ЛомоносоваШтамм микроводорослей Chlorella vulgaris UHCC0027
© МГУ им.М.В.Ломоносова
Штамм микроводорослей Chlorella vulgaris UHCC0027

Для исследования ученые использовали штамм микроводорослей Chlorella vulgaris UHCC0027, выделенный в юго-западных областях Финляндии в местах его природного распространения. Фотобиореакторы с такими водорослями можно использовать без дополнительного подогрева, потому что все биологические процессы эффективно протекают в системе при температуре окружающей среды — в этом основное достижение исследования.

"Руководящий принцип получения и отбора штаммов для целей биоочистки прост: мы выделили самые перспективные организмы из очистных сооружений и расположенных рядом с ними территорий. Забавно, что в нашей работе неплохо показала себя водоросль из коллекции северных видов, но ничуть не хуже оказалось "дикое" водорослевое сообщество из самих сточных вод, которое в итоге не уступило "монокультуре" по эффективности очистки", — рассказывает участник исследования, доктор биологических наук Алексей Соловченко.

Кроме того, биомасса микроводорослей, растущих на сточных водах, оказалась пригодной к переработке в биодизельное топливо с минимальной коррекцией — добавлением дизельного топлива и присадок. На основе полученных знаний можно будет создавать более совершенные биотехнологии для очистки сточных вод и получения биотоплива в условиях северного климата.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена