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РИА Наука
РИА Наука

Инженеры проверили возможность работы миссии ExoMars в "аварийном" режиме

15:2028.08.2017
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© Фото : ESA/AOES MedialabРисунок марсохода программы ExoMarsРисунок марсохода программы ExoMars
© Фото : ESA/AOES Medialab

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Протестирована возможность работы миссии ExoMars в специальном "аварийном" режиме, в который может перейти космический аппарат в случае сбоев программного или аппаратного обеспечения, при которых необходима перезагрузка бортового компьютера, сообщает "Роскосмос".

Орбитальный аппарат европейской миссии ЭкзоМарс. Архивное фото
© ESA
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Эксперимент был проведен 13 августа, когда расстояние между Землей и Марсом было более 397 миллионов километров. В рамках интеграционных испытаний осуществлялся прием информации с космического аппарата TGO сразу тремя наземными станциями: антенными системами госкорпорации "Роскосмос" (Калязин, Россия), ЕSА (Нью-Норсия, Австралия) и NASA (Канберра, Австралия).

"Калязин смог получить сигнал, продемонстрировав, что все три наземные сети могут обеспечивать работу проекта ExoMars в худшем случае, когда Марс находится на самом отдаленном расстоянии, а сигналы являются самыми слабыми. Таким образом была протестирована возможность работы в специальном "аварийном" режиме, в который может перейти космический аппарат в случае сбоев программного или аппаратного обеспечения, при которых необходима перезагрузка бортового компьютера", — отметил Даниэль Фирре, специалист ЕSА, отвечающий за работу с наземными станциями других космических агентств.

Планета Марс. Архивное фото
© Fotolia / artemp1
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Он подчеркнул, что эксперимент прошел успешно, прием информации осуществлялся на всех станциях, а это еще раз продемонстрировало возможности совместной командной работы и подтвердило, что средства Российского комплекса (РКПНИ) для обеспечения приема научной информации проекта ExoMars могут обеспечить решение целевых задач, в том числе и в наиболее сложных режимах реализации полета миссии.

"Если с нашим орбитальным аппаратом или в будущем с нашим спускаемым аппаратом на Марсе будет проблема, мы хотим иметь уверенность в том, что можем совместно работать даже в самых худших условиях, что этот эксперимент очень хорошо продемонстрировал", — отметил со своей стороны менеджер по эксплуатации космических аппаратов Питер Шмитц.

Уровень принимаемого сигнала в этом режиме был примерно в тысячу раз меньше, чем в случае приема информации от обычного мобильного телефона, находящегося на Луне.

С 24 июня по 27 августа процесс торможения космического аппарата TGO проекта ExoMars об атмосферу Марса был приостановлен, так как в это время красная планета и TGO с орбитой немногим более двух тысяч километров высотой от поверхности Марса, находятся на максимальном удалении от Земли. В этот интервал времени Марс был полностью закрыт Солнцем или находился столь близко к нему, что связь с ним была либо вообще невозможна, либо крайне неустойчива.

Миссия ExoMars. Архивное фото
© Фото : ESA/ATG medialab
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Кроме того, 21 августа состоялось обновление бортового программного обеспечения космического аппарата TGO, чему предшествовала большая подготовительная работа проектной команды по верификации и загрузке необходимых обновлений программного обеспечения.

Процесс перезагрузки (обновления) бортового программного обеспечения TGO контролировался станциями ЕSА в Нью Норсия (Австралия) и Маларкуе (Аргентина). Учитывая особенности географического расположения станций ЕSА, в 12.00-13.00 по московскому времени прием информации с TGO осуществлялся исключительно Российским комплексом (РКПНИ) в Калязине (Тверская область, Центр космической связи АО "ОКБ МЭИ"). В это время в рамках интеграционных испытаний, РКПНИ осуществил успешный прием информации, которая в режиме реального времени в полном объеме была передана в Центр полетных операций ЕSА (ESOC, Дармштадт, Германия).

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