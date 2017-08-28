В сентябре Россия и Китай утвердят новую программу по космосу

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление в середине сентября утвердят новую программу по космосу на 2018-2022 годы, заявил РИА Новости в понедельник официальный представитель госкорпорации.

Программу должны дополнить новой перспективной тематикой – проектами в области ракетного двигателестроения, электронной компонентной базы, дистанционного зондирования Земли.

"Утверждение новой программы запланировано в ходе очередного заседания подкомиссии по космосу российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, проведение которой запланировано 14 сентября 2017 года в Москве", — сказал представитель госкорпорации.

Подписание новой программы планируется приурочить к очередной встрече глав правительств России и Китая в конце года.

По его словам, в настоящее время Россия и Китай заканчивают реализацию пятой по счету программы сотрудничества в области космоса на 2013-2017 годы. Новая программа охватит период до 2022 года.