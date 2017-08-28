В Роскосмосе назвали сроки запуска спутника "Глонасс-М" с Плесецка

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М" запустят с космодрома Плесецк в сентябре, сообщает в понедельник Роскосмос.

"В специальном транспортировочном контейнере космический аппарат "Глонасс-М" №52 был доставлен на космодром "Плесецк" самолетом Ил-76 в сопровождении специалистов "ИСС". Запуск спутника запланировано осуществить в сентябре 2017 года ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", — говорится на сайте госкорпорации.

Отмечается, что спутник был изготовлен более двух лет назад и находился на ответственном хранении у производителя.