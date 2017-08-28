РФ и Китай могут подписать договор по сотрудничеству в космосе до 2022 года

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия и Китай в октябре этого года планируют подписать соглашение о совместном освоении космоса в период с 2018 по 2022 год, сообщает телеканал CGTN.

Телеканал отмечает, что соглашение принесет значительную выгоду обеим странам, в особенности в сфере лунных программ и повторной высадке человека на поверхность естественного спутника Земли.

Будущее соглашение охватывает пять сфер, в том числе освоение Луны и глубокого космоса, разработка специальных материалов, сотрудничество в области спутниковых систем, дистанционное зондирование Земли, поиск обломков космических аппаратов.

Это не первое соглашение по сотрудничеству в космосе между двумя странами, однако, оно станет первым соглашением, охватывающим период в пять лет, что позволит ставить и успешно достигать более амбициозные цели.

Ранее директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун заявил РИА Новости, что Китай и РФ обсуждают возможность сотрудничества в проектах по исследованию Луны.

Он рассказал, что китайские миссии "Чанъэ-4", "Чанъэ-5", "Чанъэ-6" и российские "Луна-26", "Луна-27", "Луна-28" очень похожи, поэтому сотрудничество двух стран помогло бы значительно продвинуться в реализации проектов.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").