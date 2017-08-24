Замену внешнего блока питания МКС отложили из-за технических проблем

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Замена вышедшего из строя блока питания американского сегмента Международной космической станции отложена из-за проблем с канадским манипулятором Canadarm2, сообщили РИА Новости в НАСА в четверг.

"Замена RPCM (внешнего дистанционного контроллера питания – ред.) отложена на то время, пока специалисты оценивают неполадки в захвате на одном из концов Canadarm2", — сообщил РИА Новости представитель НАСА Дениэл Хуот (Daniel Huot).

По его словам, новые сроки замены вышедшего из строя оборудования пока не определены.

Он заверил, что сам манипулятор находится в безопасном состоянии и выявленная проблема не повлияет на находящийся на борту МКС грузовой корабль Dragon и его предстоящую отстыковку.

"Задержка замены RPCM не влияет на работу станции", — сообщили в НАСА.

В августе стало известно о поломке внешнего дистанционного контроллера питания (RPCM). НАСА планировало в течение месяца заменить его при помощи гибкого манипулятора специального назначения (SPDM) силами наземных служб.