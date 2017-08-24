МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анна Урманцева. После того как на экраны вышел американский фильм "Человек дождя", многие узнали, как выглядят аутисты, одного из которых талантливо сыграл актер Дастин Хоффман. Но не все знают, что прототипом его героя стал реальный человек по имени Ким Пик. Он был настоящим "мегасавантом", то есть особенно ярко иллюстрировал поведение человека с синдромом саванта (от фр. savant — "ученый"). Синдром саванта — состояние, при котором лица с отклонением в развитии (в том числе аутистического характера) имеют "остров гениальности": выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний.

Ким Пик научился читать в полтора года, в семь — знал наизусть Библию. Прочтенную с полки книгу он всегда ставил страницами вперед, чтобы больше не возвращаться к ней.

Он знал все междугородные телефонные коды и почтовые индексы США, держал в голове карты всех городов Америки, ему были знакомы сотни классических музыкальных произведений. Ким выработал особую технику чтения: правым глазом он читал правую страницу, левым — левую. В общей сложности на чтение одного стандартного книжного разворота у него уходило около 8-10 секунд, при этом Киму было все равно, как расположен текст относительно него самого.

Когда ученые стали изучать его мозг, стало понятно, что в нем отсутствует мозолистое тело, которое отвечает за связь между двумя полушариями. Кроме того, не существовало и соединяющих комиссур, которые, в случае "недостаточности" мозолистого тела, берут на себя его функции.

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Так художник представляет себе передачу нейронных сигналов из одного полушария в другое через мозолистое тело © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Так художник представляет себе передачу нейронных сигналов из одного полушария в другое через мозолистое тело

Руководитель Лаборатории генетики развития мозга Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского, директор Института клеточной биологии и нейробиологии университетской клиники Шаритэ (Германия) Виктор Тарабыкин поясняет: "Мозолистое тело — это последнее творение эволюции. Существует всего лишь одна структура, кроме плаценты, которая появилась у плацентарных и отсутствует у всех остальных, — это мозолистое тело. Девяносто процентов аксонов (это "хвост" нейрона, по которому нервные импульсы идут от тела клетки к органам и другим нервным клеткам) проходят через мозолистое тело. Насколько фотографическая память Кима Пика зависела от отсутствия мозолистого тела, непонятно. Но его способность одним глазом читать правую, а другим — левую страницу, конечно, связана с фактом отсутствия этой структуры мозга".

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Комиссуральная система, через которую осуществляется межполушарное взаимодействие © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Комиссуральная система, через которую осуществляется межполушарное взаимодействие

Все было бы понятно, если бы отсутствие мозолистого тела всегда сопровождалось какими-то серьезными нарушениями межполушарного взаимодействия. Однако, как выясняется, есть случаи, когда отсутствие данного образования выявлялось у людей, не страдающих никакими явными расстройствами. Также рассечение мозолистого тела применяется в качестве метода терапии при эпилепсии (каллозотомия): это делается для того, чтобы приступ не переходил из одного полушария в другое. Так как эпилепсия — частый недуг (один случай на 100 человек), людей, у которых мозолистое тело было перерезано в зрелом возрасте, встречается довольно много.

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина На рисунке красным цветом обозначено мозолистое тело (вид сбоку) © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина На рисунке красным цветом обозначено мозолистое тело (вид сбоку)

Каллозотомия была разработана американскими нейрохирургами еще в 40-х годах ХХ века, что открыло большие возможности для изучения изолированного функционирования каждого из полушарий. С этого времени написано уже много статей и книг о поведении пациентов сразу после операции и через несколько лет после нее. Рассказывается об интересных реакциях, в частности о способности правого полушария осуществлять эмоциональные реакции независимо от левого.

Так, в одном из экспериментов пациентке демонстрировали обычные предметы, среди которых неожиданно появлялось изображение обнаженной девушки. Когда изображение предъявлялось левому полушарию больной, женщина улыбалась и давала правильный вербальный ответ. При демонстрации этого же изображения правому полушарию паицентка отвечала, что ничего не видела, но при этом продолжала улыбаться и хихикать. Таким образом, правое полушарие не могло "описать" увиденного, но эмоционально "реагировало" так же, как и левое полушарие (исследование Майкла Газзанига, 1999 год).

Можно предположить, что у людей, родившихся без мозолистого тела, каким и был Ким Пик, каким-то образом развиваются резервные каналы связи между полушариями. Возможно, это позволило его мозгу работать как одному гигантскому полушарию, совмещая под одной "крышей" функции, которые в норме разделены. Если данное предположение верно, то некоторыми из своих талантов Ким обязан именно этой аномалии.

Комментирует Виктор Тарабыкин: "В настоящее время учеными найдены подходы, позволяющие восстановить мозолистое тело. То есть заставить нейроны, утратившие в результате генетического дефекта способность формировать мозолистое тело, вновь это делать. Однако пока что данная технология опробована только на мышах и крысах. Теоретически можно представить себе, что и в человеке когда-нибудь можно будет "запустить" подобный процесс, внутриутробно, на ранних стадиях развития. Но будут ли разрешены подобные генетические манипуляции с человеческим зародышем, я не знаю".