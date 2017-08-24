США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Гениально-дефективный мозг: чем был болен прототип Человека дождя

14:4024.08.2017
01110
CC BY-SA 3.0 IGO / Dmadeo / Американец с феноменальной памятью Ким ПикАмериканец с феноменальной памятью Ким Пик
CC BY-SA 3.0 IGO / Dmadeo /

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анна Урманцева. После того как на экраны вышел американский фильм "Человек дождя", многие узнали, как выглядят аутисты, одного из которых талантливо сыграл актер Дастин Хоффман. Но не все знают, что прототипом его героя стал реальный человек по имени Ким Пик. Он был настоящим "мегасавантом", то есть особенно ярко иллюстрировал поведение человека с синдромом саванта (от фр. savant — "ученый"). Синдром саванта — состояние, при котором лица с отклонением в развитии (в том числе аутистического характера) имеют "остров гениальности": выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний.

Ученые нашли в мозге особую область, которая защищает его от перегрева и эпилептических припадков
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые выяснили, почему мозг не перегревается при долгих раздумьях

Ким Пик научился читать в полтора года, в семь — знал наизусть Библию. Прочтенную с полки книгу он всегда ставил страницами вперед, чтобы больше не возвращаться к ней.

Он знал все междугородные телефонные коды и почтовые индексы США, держал в голове карты всех городов Америки, ему были знакомы сотни классических музыкальных произведений. Ким выработал особую технику чтения: правым глазом он читал правую страницу, левым — левую. В общей сложности на чтение одного стандартного книжного разворота у него уходило около 8-10 секунд, при этом Киму было все равно, как расположен текст относительно него самого.

Когда ученые стали изучать его мозг, стало понятно, что в нем отсутствует мозолистое тело, которое отвечает за связь между двумя полушариями. Кроме того, не существовало и соединяющих комиссур, которые, в случае "недостаточности" мозолистого тела, берут на себя его функции.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТак художник представляет себе передачу нейронных сигналов из одного полушария в другое через мозолистое тело
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Так художник представляет себе передачу нейронных сигналов из одного полушария в другое через мозолистое тело

Руководитель Лаборатории генетики развития мозга Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского, директор Института клеточной биологии и нейробиологии университетской клиники Шаритэ (Германия) Виктор Тарабыкин поясняет: "Мозолистое тело — это последнее творение эволюции. Существует всего лишь одна структура, кроме плаценты, которая появилась у плацентарных и отсутствует у всех остальных, — это мозолистое тело. Девяносто процентов аксонов (это "хвост" нейрона, по которому нервные импульсы идут от тела клетки к органам и другим нервным клеткам) проходят через мозолистое тело. Насколько фотографическая память Кима Пика зависела от отсутствия мозолистого тела, непонятно. Но его способность одним глазом читать правую, а другим — левую страницу, конечно, связана с фактом отсутствия этой структуры мозга".

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаКомиссуральная система, через которую осуществляется межполушарное взаимодействие
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Комиссуральная система, через которую осуществляется межполушарное взаимодействие

Все было бы понятно, если бы отсутствие мозолистого тела всегда сопровождалось какими-то серьезными нарушениями межполушарного взаимодействия. Однако, как выясняется, есть случаи, когда отсутствие данного образования выявлялось у людей, не страдающих никакими явными расстройствами. Также рассечение мозолистого тела применяется в качестве метода терапии при эпилепсии (каллозотомия): это делается для того, чтобы приступ не переходил из одного полушария в другое. Так как эпилепсия — частый недуг (один случай на 100 человек), людей, у которых мозолистое тело было перерезано в зрелом возрасте, встречается довольно много.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаНа рисунке красным цветом обозначено мозолистое тело (вид сбоку)
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
На рисунке красным цветом обозначено мозолистое тело (вид сбоку)

Каллозотомия была разработана американскими нейрохирургами еще в 40-х годах ХХ века, что открыло большие возможности для изучения изолированного функционирования каждого из полушарий. С этого времени написано уже много статей и книг о поведении пациентов сразу после операции и через несколько лет после нее. Рассказывается об интересных реакциях, в частности о способности правого полушария осуществлять эмоциональные реакции независимо от левого.

Так художник продемонстрировал различия в работе мозга правши и левши
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
"Левые" среди нас: чем отличается мозг правши и левши
Так, в одном из экспериментов пациентке демонстрировали обычные предметы, среди которых неожиданно появлялось изображение обнаженной девушки. Когда изображение предъявлялось левому полушарию больной, женщина улыбалась и давала правильный вербальный ответ. При демонстрации этого же изображения правому полушарию паицентка отвечала, что ничего не видела, но при этом продолжала улыбаться и хихикать. Таким образом, правое полушарие не могло "описать" увиденного, но эмоционально "реагировало" так же, как и левое полушарие (исследование Майкла Газзанига, 1999 год).

Можно предположить, что у людей, родившихся без мозолистого тела, каким и был Ким Пик, каким-то образом развиваются резервные каналы связи между полушариями. Возможно, это позволило его мозгу работать как одному гигантскому полушарию, совмещая под одной "крышей" функции, которые в норме разделены. Если данное предположение верно, то некоторыми из своих талантов Ким обязан именно этой аномалии.

Комментирует Виктор Тарабыкин: "В настоящее время учеными найдены подходы, позволяющие восстановить мозолистое тело. То есть заставить нейроны, утратившие в результате генетического дефекта способность формировать мозолистое тело, вновь это делать. Однако пока что данная технология опробована только на мышах и крысах. Теоретически можно представить себе, что и в человеке когда-нибудь можно будет "запустить" подобный процесс, внутриутробно, на ранних стадиях развития. Но будут ли разрешены подобные генетические манипуляции с человеческим зародышем, я не знаю".

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена