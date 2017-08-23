"Морской старт" могут подготовить под "Союз-5" вместо украинского "Зенита"

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Модернизация плавучего космодрома "Морской старт" под запуски новой ракеты "Союз-5" взамен украинского "Зенита 3SL" может быть проведена по заказу компании S7 российским Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), сообщила РИА Новости глава ЦЭНКИ Рано Джураева.

"Дело в том, что комплекс на "Морском старте" создавался нами, и поэтому никто, кроме нас, его не модернизирует так, как это требуется. Поэтому да, мы намерены участвовать и в модернизации плавучего космодрома, принадлежащего в настоящее время российской компании S7, если S7 закажет нам эту работу", — отметила Джураева.

По ее словам, в настоящее время ЦЭНКИ ожидает завершения процедур по техническим требованиям, после чего готовы приступить к работам. "Полагаю, новые владельцы "Морского старта" готовы идти дальше и запускать с него новую ракету. Мы же, как подрядчики, можем провести всю необходимую модернизацию под старты "Союз-5". Ничто не мешает проводить эту работу параллельно с модернизацией стартового комплекса "Зенит" на Байконуре", — заключила она.

В июне глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев сообщил, что проектируемая российская ракета-носитель "Союз-5" будет максимально адаптирована под пуски, в том числе, с плавучего космодрома "Морской старт".

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.