Аэропорт "Юбилейный" на Байконуре не законсервируют, заявил глава ЦЭНКИ

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Аэропорт "Юбилейный" на Байконуре не будет законсервирован и после реконструкции летом 2018 года сможет круглосуточно принимать транспортные самолеты со спутниками, предназначенными для вывода на ракетах "Протон-М", заявила РИА Новости глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Завершена передача нам аэродрома экспериментальной авиации "Юбилейный" на Байконуре. Мы получили права оперировать этим объектом и уже поводим работы по устранению всех разрушений, которые там есть, с тем чтобы "Юбилейный" работал бесперебойно и круглосуточно", — сказала она.

Глава ЦЭНКИ подчеркнула, что консервации "Юбилейного", как об этом ранее сообщили ряд СМИ, не предусмотрено. "Он нам нужен, и никакой консервации не будет. Некоторые спутники мы будем доставлять именно туда", — сказала Джураева.

Отвечая на вопрос, какие отличия будут иметь два аэропорта Байконура, она сказала: "Дело в том, что мы обеспечили для "Крайнего" специальную универсальную площадку перегрузки, обеспечивающую погрузку прибывшего самолетом космического аппарата на железнодорожный транспорт для доставки в монтажно-испытательный комплекс — для последующей стыковки с ракетой-носителем. А с "Юбилейного" удобнее перегружать спутники для последующей установки на ракеты "Протон".

Джураева пояснила, что реконструкция "Юбилейного" не будет столь масштабной, как на "Крайнем". "Мы не планируем проведения тотального ремонта. Там просто необходим текущий ремонт для приема грузовых самолетов. Мы постараемся минимизировать эти расходы. Пассажирские воздушные суда "Юбилейный" принимать не будет", — сказала глава ЦЭНКИ.

По ее словам, проведение реконструкции этого аэропорта на Байконуре запланировано летом 2018 года. "По "Юбилейному" мы должны уложиться в следующее лето. Сейчас мы делаем все необходимые расчеты, а сами работы рассчитываем провести именно в летний сезон, с тем чтобы уже к осени подготовить аэродром для приема самолетов с космическими аппаратами", — заключила Джураева.