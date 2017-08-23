Археологи узнали имя матери первого ярославского князя

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские археологи смогли узнать, что мать первого ярославского князя Всеволода звали Марией, это удалось сделать благодаря княжеской печати конца XII — начала XIII века, найденной на месте прокладки канализации в центре Ярославля, сообщила пресс-служба Института археологии Российской академии наук.

Хорошо сохранившаяся свинцовая печать с изображением святых Константина и Марии, отнесенная учеными к концу XII – началу XIII века, была найдена во время прокладки канализационных труб к Митрополичьим палатам, древнейшему зданию в городе. Центр Ярославля является не только археологическим памятником федерального значения, но и объектом ЮНЕСКО. Поэтому все земляные работы здесь обязательно предваряются работой археологов.

"В Древней Руси все лица, имевшие власть — князья и верхушка духовенства — имели собственные печати, которыми скреплялись официальные документы. Таких печатей домонгольской эпохи известно несколько тысяч, но печати, владелицами которых были женщины, крайне редки. Учёным известно лишь около двух десятков таких печатей", — отметил член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков, слова которого цитируются в сообщении.

На древнерусских княжеских печатях XII-XIII веков изображали святых покровителей князя, святых, в честь которых они получали своё крестильное имя. Изображение на печати двух святых — женщины и мужчины — указывает, что печать принадлежала женщине (второй святой указывает на мужа), пояснил ученый. "Точная датировка печати и место ее находки позволяет с большой долей вероятности утверждать, что печать принадлежала княгине — супруге великого князя Владимирского Константина Всеволодовича (1186-1218)", — отметил Гайдуков.

Константин Всеволодович – старший сын великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. Он княжил в Ростове и Новгороде, в конце жизни стал великим князем Владимирским. Его сын Всеволод Константинович стал первым удельным ярославским князем (княжил с 1210 по 1238 год). Его печать была найдена поблизости от Митрополичьих палат в 2010 году.

Его мать и жена князя Константина Всеволодовича, дочь смоленского князя Мстислава Романовича, до сих пор оставалась безымянной. Известно лишь, что после смерти мужа она постриглась в монахини и до смерти в 1220 году носила иноческое имя Агафья.

"Но изображение святой Марии на печати указывает, что ее звали Мария. Безымянная княгиня получила имя", — говорит Гайдуков.

По его словам, свинцовые печати были необходимы — ими скрепляли важные юридические документы, например, связанные с распоряжением имуществом. "Если у княгини была печать, это значит, что она, например, могла самостоятельно распоряжаться имуществом", — пояснил археолог.