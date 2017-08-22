Русский язык был самым сложным этапом подготовки, призналась астронавт НАСА

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Астронавт НАСА Пегги Уитсон, которая находится на борту Международной космической станции (МКС), рассказала, что русский язык оказался для нее самым сложным этапом всей многолетней подготовки к космическим полетам.

"Самым сложным (из всей подготовки) был русский язык У меня до сих пор есть сложности", — поделилась ветеран космических полетов своим опытом с будущими астронавтами НАСА в ходе видео-моста между орбитальной станцией и новым набором американских астронавтов.

Уитсон, которой принадлежит рекорд среди женщин по суммарному пребыванию в космосе, пошутила, что все еще не может найти в себе "ответственный за (освоение) языков центр".

Борт-инженер МКС астронавт НАСА Джек Фишер также напомнил будущим астронавтам, что важно понимать не только язык, но культуру и традиции членов международного экипажа МКС. "Важен не только язык, но культура и традиции, которые стоят за каждым человеком. Мы определенно научились понимать русских коллег и это один из важнейших залогов успеха (в совместной работе). Это поистине международная команда", — сказал Фишер.

В июне НАСА объявило о завершении отбора нового класса астронавтов, которым предстоит совершить космический полет после 2019 года. Из 18 тысяч 353 претендентов были отобраны 12 человек: пять женщин и семь мужчин. В понедельник они официально приступили к обучению и подготовке к будущим космическим миссиям.