Русский язык был самым сложным этапом подготовки, призналась астронавт НАСА

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Астронавт НАСА Пегги Уитсон, которая находится на борту Международной космической станции (МКС), рассказала, что русский язык оказался для нее самым сложным этапом всей многолетней подготовки к космическим полетам.
"Самым сложным (из всей подготовки) был русский язык У меня до сих пор есть сложности", — поделилась ветеран космических полетов своим опытом с будущими астронавтами НАСА в ходе видео-моста между орбитальной станцией и новым набором американских астронавтов.
Уитсон, которой принадлежит рекорд среди женщин по суммарному пребыванию в космосе, пошутила, что все еще не может найти в себе "ответственный за (освоение) языков центр".
В июне НАСА объявило о завершении отбора нового класса астронавтов, которым предстоит совершить космический полет после 2019 года. Из 18 тысяч 353 претендентов были отобраны 12 человек: пять женщин и семь мужчин. В понедельник они официально приступили к обучению и подготовке к будущим космическим миссиям.