Росатом поможет Роскосмосу "оцифровать" управление предприятиями отрасли

КУБИНКА (Московская область). Предприятие госкорпорации "Росатом" Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) и холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") в ходе международного военно-технического форума "Армия-2017" подписали соглашение о сотрудничестве в области создания системы полного жизненного цикла изделий.

Стороны договорились о сотрудничестве в разработке и внедрении современных методов управления предприятиями и создании российских решений в области информационных технологий, обеспечивающих комплексное управление процессами сквозного жизненного цикла, в том числе с учетом потребностей ракетно-космической отрасли.

"Основой нашего сотрудничества станут наработки РФЯЦ-ВНИИЭФ по проекту создания системы полного жизненного цикла "Цифровое предприятие". Мы планируем внимательно изучить опыт коллег, а затем адаптировать и внедрить эту систему на предприятиях холдинга РКС. Мы ожидаем, что сотрудничество позволит нам диверсифицировать использование программного обеспечения и сэкономить существенный объем денежных средств", — отметил генеральный директор РКС Андрей Тюлин, слова которого цитируются в сообщении предприятия.

"Разработанная нашими специалистами информационная система универсальна и может использоваться на любых крупных промышленных предприятиях. Сейчас она проходит стадию отработки. Использование опыта и компетенций РКС позволит нам совместно улучшить нашу систему и масштабировать ее для дальнейшего внедрения на российских промышленных предприятиях", — в свою очередь отметил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Важной частью сотрудничества РКС и РФЯЦ-ВНИИЭФ станет разработка нормативно-методической документации в области управления сквозным жизненным циклом разработки, изготовления, эксплуатации и утилизации продукции. Также стороны в ходе внедрения системы на предприятиях холдинга РКС планируют разработать новые блоки системы "Цифровое предприятие", специально адаптированные для потребностей компаний ракетно-космической отрасли.

Компоненты системы "Цифровое предприятие" включают сквозную 3D-технологию полного жизненного цикла изделий, комплекс систем управления предприятием и управления производством изделий, информационную систему оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов, защищенную аппаратно-программную платформу.

Планируется, что внедрение этой системы позволит заместить использующиеся на отечественных промышленных предприятиях импортные программные продукты.