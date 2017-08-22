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РИА Наука
РИА Наука

НПО Лавочкина подготовит космодром Восточный к запускам лунных станций

15:5122.08.2017
03060
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтартовый комплекс на космодроме Восточный. Архивное фотоСтартовый комплекс на космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. НПО им. Лавочкина подготовит технические комплексы космодрома Восточный к запуску лунных станций во время работы перед запусками спутников в 2017 году, все российские лунные миссии будут стартовать с Восточного, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Сергей Лемешевский.

Монтаж космического ракетного комплекса Ангара на космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Адаптацию "Ангары" под Восточный завершат в 2018 году
Ранее сообщалось, что окончательного решения, с какого космодрома будут запускаться российские лунные станции, еще нет. Инфраструктура Восточного недостаточно подготовлена. Там отсутствуют помещения, соответствующие требованиям по чистоте, а также требованиям, предъявляемым к среде при работе с радиоактивными изотопами.

"В этом году с Восточного запланированы два запуска, и в рамках этих запусков мы готовим технические комплексы для разгонного блока "Фрегат" (также изготавливаемых в НПО им. Лавочкина — ред.), потому что оба запуска с "Фрегатами". И получается, что мы плавно осуществляем подготовку (к лунным миссиям)", — сказал Лемешевский на форуме "Армия-2017".

"Когда мы еще раз и еще раз уточнили эти вопросы, на сегодняшний день у нас прописан запуск с Восточного, и я думаю, что они и будут с Восточного", — добавил он. По словам Лемешевского, контрольные испытания технического и стартового комплекса для разгонных блоков "Фрегат" начинаются 9 сентября. Таким образом, в сентябре-октябре 2017 года вся инфраструктура Восточного будет подготовлена к работе с "Фрегатами".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный. 16 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин рассказал, когда состоится третий запуск с космодрома Восточный
Дальнейшие доработки инфраструктуры космодрома, предназначенной для работы с самими космическими аппаратами, также не потребуют серьезных усилий. "Наши специалисты осмотрели подготовленные помещения для работы с космическими аппаратами "Канопус" и "Метеор", мы считаем, что принципиально небольшие работы надо будет провести, чтобы оптимизировать помещения для работы с космическими аппаратами для Луны", — добавил Лемешевский.

Два запуска запланированы с космодрома Восточный в 2017 году: 28 ноября будет запущен спутник "Метеор-М", а 22 декабря — два спутника "Канопус-В". Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), с помощью которой планируется отработать базовые технологии мягкой посадки на поверхность Луны.

Орбитальный космический аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА"), запуск которого планируется в 2021 году, будет дистанционно исследовать Луну, около года вращаясь на орбите высотой примерно 200 км. В течение этого года спутник будет дважды переводиться на несколько суток на орбиту с пониженным перицентром (порядка 50 километров) для проведения детальных исследований поверхности Луны. Далее космический аппарат будет переведен на орбиту с высотой 500-700 километров, на которой будет реализован астрофизический эксперимент ЛОРД, нацеленный на изучение космических лучей и нейтрино ультравысоких энергий.

Посадочный аппарат "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой отправится в 2022 году на южный полюс Луны. Он будет оснащен системой высокоточной и безопасной посадки, что позволит существенно повысить точность посадки (до 3 километров) и тем самым улучшить возможность выбора предпочтительного места проведения научных исследований.

В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством, техническими средствами забора и термостатирования образцов грунта и системой доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.

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