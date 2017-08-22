МОСКВА, 22 авг — РИА новости. Международный коллектив физиков при участии исследователей из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" провел серию экспериментов по бомбардировке графена быстрыми тяжелыми ионами. Результаты экспериментов показывают, что такая бомбардировка позволяет пробивать в графене нанопоры контролируемого диаметра.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © НИТУ "МИСиС", А.Крашенинников Российские физики научились делать "нанопоры" в графене

Результаты экспериментов по бомбардировке графена быстрыми тяжелыми ионами, проведенных физиками НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Университетов Хельсинки и Аалто (Финляндия), Университета Ноттингэм (Великобритания), Университета Дуйсбург-Эссен (Германия), Венского Университета (Австрия), Центра по изучению ионов, материалов и фотоники CIMAP (Франция), Института Руджера Бошковича и Института физики ионных пучков и исследований материалов (Германия) были опубликованы в журнале Carbon

Результаты экспериментов по бомбардировке графена широким набором ионов различной массы C, O, Si, I, Au, Ta, Xe с большими энергиями (вплоть до 91 МэВ) показали, что изменяя энергию ионов, можно получать нанопоры в графене диаметром от 1 до 4 нанометров. Информация о зависимости нанопор от энергии ионов приближает исследователей к контролируемому получению таких структур.

© НИТУ "МИСиС" Аркадий Крашенинников - приглашенный профессор НИТУ "МИСиС", кандидат физико-математических наук © НИТУ "МИСиС" Аркадий Крашенинников - приглашенный профессор НИТУ "МИСиС", кандидат физико-математических наук

Поясняет приглашенный профессор НИТУ "МИСиС", кандидат физико-математических наук Аркадий Крашенинников: "Сегодняшнее развитие исследований графена связано с изучением возможности контролируемого изменения его свойств, например, путём внесения дефектов в его структуру. Создание дефектов в графене может существенным образом изменить его электронные и проводящие свойства и даже может привести к индуцированию магнетизма. Одним из возможных способов внесения дефектов в структуру графена является его бомбардировка ионами различных элементов. Можно ожидать, что при регулярном расположении отверстий в графене его спектр перестроится в полупроводниковый, что позволит использовать его в электронике".

Графен с отверстиями давно интересует исследователей. По их мнению, получаемые наноструктуры могут найти широкое применение в различных областях науки и техники, в частности в качестве материалов для очистки жидкостей, секвенирования ДНК и других.