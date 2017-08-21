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РИА Наука
РИА Наука

В России создана прорывная беспилотная авиагрузовая платформа

16:0921.08.2017
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© ARDN Technologies Российская беспилотная платформа SKYFРоссийская беспилотная платформа SKYF
© ARDN Technologies

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Казанские авиаконструкторы разработали беспилотную авиагрузовую платформу вертикального взлета и посадки, которая способна изменить само восприятие применимости беспилотных летательных аппаратов. Платформа легко адаптируется в беспилотные летательные аппараты разных модификаций для решения различных задач: от логистики грузов и обработки полей до тушения пожаров.

Беспилотный конвертоплан RHV-30 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года
© РИА Новости / Андрей Коц
Пять винтокрылых дебютов выставки HeliRussia-2017
На данный момент максимальная грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов. Если вес груза не превышает 50 килограммов, дальность полета может достигать 350 километров, а длительность полета — восьми часов. Такое улучшение технических характеристик вполне можно считать прорывом в конструировании беспилотных аппаратов.

В разработке платформы инженеры шли от потребностей рынка: они опросили компании логистической и аграрной отраслей и создали именно такую авиагрузовую платформу, которая нужна предприятиям для решения конкретных задач. Инженеры разработали уникальную запатентованную аэродинамическую схему, новую математическую модель управления и скомпоновали все в удобной для эксплуатации конструкции.

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В России создана прорывная беспилотная авиагрузовая платформа

Размер платформы — 5,2 х 2,2 метров, она помещается в стандартный грузовой контейнер и готовится к полету за 10 минут. Все операции полностью автоматизированы, полетное задание защищено криптографической подписью и утверждается в центральном диспетчерском центре. Это позволяет исключить запуск платформы в потенциально опасных зонах и направлениях. Кроме того, внедрена автономная парашютная система спасения аппарата вместе с грузом, усовершенствована система облёта препятствий.

© ARDN Technologies Российская беспилотная платформа SKYF в сложенном виде
© ARDN Technologies
Российская беспилотная платформа SKYF в сложенном виде

Аэродинамическая схема платформы основана на разделении функций подъемных и рулевых винтов. Двигатель внутреннего сгорания напрямую вращает большие винты фиксированного шага и создает подъемную силу, вспомогательные электрические управляющие винты обеспечивают ориентацию платформы по рысканию, тангажу и крену. Это позволяет использовать энергию двигателя напрямую без дорогостоящей электрической схемы последовательного гибрида, что значительно повышает эффективность платформы по сравнению с мультикоптерами, придает ей уникальные технические характеристики, а также значительно удешевляет конструкцию по сравнению с вертолетной схемой.

"В дальнейшем мы планируем развивать сервисное направление, лицензионную модель, глобальный маркетплейс приложений и полезных нагрузок для аппарата, что может стать  аналогом Аppstore. Это позволит инжиниринговым центрам со всего мира разрабатывать и запускать модификации платформы для решения своих бизнес-задач", — отметил президент компании ARDN Technologies Александр Тимофеев.

Уже разработано три модификации платформы: первая для обработки полей с воздуха, вторая —для логистики грузов в труднодоступных регионах и третья — для тушения пожаров и обработки лесов средствами защиты. На сегодняшний день у российской платформы нет конкурентов среди беспилотников вертикального взлета и посадки: у существующих дронов грузоподъемность не превышает 20 кг, а сама их конструкция ограничивает дальнейшее увеличение. Альтернативой может быть только пилотируемая авиация, которая значительно дороже в использовании.
Платформа является полностью российской разработкой.

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