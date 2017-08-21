Космонавтов к МКС по-прежнему доставляют "внуки" Р-7, заявил Рогозин

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Внуки" межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, как минимум, до 2022 года будут безальтернативным средством доставки пилотируемых кораблей на МКС, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

"Это большой юбилей уникальной ракеты, создана еще под руководством С.П. Королёва, сформировала целое семейство ракет-носителей, ее "внуки", как минимум, до 2022 года будут безальтернативным средством доставки пилотируемых кораблей на МКС", — написал Рогозин.

Так зампред правительства прокомментировал публикацию РИА Новости, посвященную запуску в 1957 году первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 с космодрома Байконур.

Сейчас единственным кораблем, который может доставлять экипажи на МКС, является российский "Союз МС", который выводится с помощью ракет семейства "Союз" — тех самых "внуков" королёвской "семерки".

Контракт НАСА на строительство пилотируемых космических кораблей получили компании Boeing и SpaceX в 2014 году. Ранее планировалось, что обе компании начнут испытания в пилотируемом режиме до конца 2017 года, по последним данным, они состоятся не раньше середины 2018 года.

Кроме того, НАСА заключило контракт с Boeing на покупку пяти дополнительных мест на "Союзах", освободившихся после решения "Роскосмоса" о сокращении российского сегмента МКС с трех до двух человек. Два астронавта займут места осенью 2017 года и весной 2018 года и еще три в 2019 году, если разрабатываемые корабли Boeing CST-100 Starliner не будут готовы осуществлять доставку экипажей на МКС к этому времени.