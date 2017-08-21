"Союз-2.1а" выведет на орбиту два корейских спутника зондирования Земли

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Компания-оператор "Главкосмос" подписала два контракта с южнокорейскими предприятиями на запуск двух спутников дистанционного зондирования Земли, сообщает Роскосмос.
Отмечается, что для запуска обеих миссий будет использоваться ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Оператор также рассчитывает набрать попутную нагрузку к двум CAS500.
Основная миссия аппаратов "CAS500-1" и "CAS500-2" заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).