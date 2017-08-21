"Союз-2.1а" выведет на орбиту два корейских спутника зондирования Земли

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Компания-оператор "Главкосмос" подписала два контракта с южнокорейскими предприятиями на запуск двух спутников дистанционного зондирования Земли, сообщает Роскосмос.

"Главкосмос (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и ее дочерняя компания "Главкосмос Пусковые услуги" — поставщик пусковых услуг ракет-носителей семейства "Союз-2" — подписали два контракта с Республикой Корея. Первый контракт — с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ) на запуск спутника "CAS500-1", второй контракт — с компанией "Кориа аэроспейс индастриз, лимитед" (КАИ) на запуск спутника "CAS500-2"", — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что для запуска обеих миссий будет использоваться ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Оператор также рассчитывает набрать попутную нагрузку к двум CAS500.

Основная миссия аппаратов "CAS500-1" и "CAS500-2" заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).