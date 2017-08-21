"Великое американское" затмение Солнца будет частично видно с Чукотки

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полное затмение Солнца, часто называемое "Великим американским", так как полоса видимости его полной фазы пройдет через всю Северную Америку, состоится 21 августа, в России оно будет частично видно с Чукотки, рассказали астрономы.

"Миллионы людей в Соединенных Штатах смогут увидеть самое удивительное зрелище природы — полное затмение Солнца. Вас ожидает зрелище невообразимой красоты: Луна полностью блокирует Солнце, дневное время станет глубокими сумерками, и лишь солнечная корона будет мерцать в затемненном небе. Предлагаем вам подготовиться и понаблюдать за этим уникальным небесным событием", — говорится на специально созданном сайте greatamericaneclipse.com

Астрономы уверяют, что увидеть затмение можно будет в любой части США, предоставляя подробные карты с зонами видимости.

"Любое выбранное место, расположенное по пути от Орегона до Южной Каролины, в случае хорошей видимости позволит вам наслаждаться космическим зрелищем, но западная половина Соединенных Штатов, особенно долины Уилламетт в Орегоне и Сандхиллз в Небраске, будут наилучшим выбором, так как там ожидается великолепная погода", — отмечают эксперты.

Как в свою очередь уточнили в московском планетарии, "Великим американским" это затмение называют не случайно: в России наблюдать его можно лишь частично на Чукотском полуострове, севере Камчатки и на ряде российских островов Северного Ледовитого океана.

В России возможность наблюдать полное солнечное затмение появится не ранее 2033 года.