"Великое американское" затмение Солнца будет частично видно с Чукотки

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полное затмение Солнца, часто называемое "Великим американским", так как полоса видимости его полной фазы пройдет через всю Северную Америку, состоится 21 августа, в России оно будет частично видно с Чукотки, рассказали астрономы.
"Миллионы людей в Соединенных Штатах смогут увидеть самое удивительное зрелище природы — полное затмение Солнца. Вас ожидает зрелище невообразимой красоты: Луна полностью блокирует Солнце, дневное время станет глубокими сумерками, и лишь солнечная корона будет мерцать в затемненном небе. Предлагаем вам подготовиться и понаблюдать за этим уникальным небесным событием", — говорится на специально созданном сайте greatamericaneclipse.com.
Астрономы уверяют, что увидеть затмение можно будет в любой части США, предоставляя подробные карты с зонами видимости.
"Любое выбранное место, расположенное по пути от Орегона до Южной Каролины, в случае хорошей видимости позволит вам наслаждаться космическим зрелищем, но западная половина Соединенных Штатов, особенно долины Уилламетт в Орегоне и Сандхиллз в Небраске, будут наилучшим выбором, так как там ожидается великолепная погода", — отмечают эксперты.
Как в свою очередь уточнили в московском планетарии, "Великим американским" это затмение называют не случайно: в России наблюдать его можно лишь частично на Чукотском полуострове, севере Камчатки и на ряде российских островов Северного Ледовитого океана.
В России возможность наблюдать полное солнечное затмение появится не ранее 2033 года.
Красный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.
Исключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.
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