США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Великое американское" затмение Солнца будет частично видно с Чукотки

01:0821.08.2017
0200
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкСолнечное затмение в Москве. Архивное фотоСолнечное затмение в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полное затмение Солнца, часто называемое "Великим американским", так как полоса видимости его полной фазы пройдет через всю Северную Америку, состоится 21 августа, в России оно будет частично видно с Чукотки, рассказали астрономы.

Солнечное затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
Эксперты: затмение может влиять на психику, но не несет вреда организму
"Миллионы людей в Соединенных Штатах смогут увидеть самое удивительное зрелище природы — полное затмение Солнца. Вас ожидает зрелище невообразимой красоты: Луна полностью блокирует Солнце, дневное время станет глубокими сумерками, и лишь солнечная корона будет мерцать в затемненном небе. Предлагаем вам подготовиться и понаблюдать за этим уникальным небесным событием", — говорится на специально созданном сайте greatamericaneclipse.com.

Астрономы уверяют, что увидеть затмение можно будет в любой части США, предоставляя подробные карты с зонами видимости.

Солнечное затмение. Архивное фото
© AFP 2017 / Stan Honda
В США авиакомпании предлагают наблюдать за затмением с борта самолета
"Любое выбранное место, расположенное по пути от Орегона до Южной Каролины, в случае хорошей видимости позволит вам наслаждаться космическим зрелищем, но западная половина Соединенных Штатов, особенно долины Уилламетт в Орегоне и Сандхиллз в Небраске, будут наилучшим выбором, так как там ожидается великолепная погода", — отмечают эксперты.

Как в свою очередь уточнили в московском планетарии, "Великим американским" это затмение называют не случайно: в России наблюдать его можно лишь частично на Чукотском полуострове, севере Камчатки и на ряде российских островов Северного Ледовитого океана.

В России возможность наблюдать полное солнечное затмение появится не ранее 2033 года.

Лунное затмение в разных странах мира
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.Частичное лунное затмение на мысе Сунион, Греция
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНа территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
На территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.
© AP Photo / Francisco SecoЗа два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.Частичное лунное затмение над парком Серро-дель-Тио-Пио в Мадриде
© AP Photo / Francisco Seco
За два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВо время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Во время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiКрасный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Красный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.
© AFP 2017 / Tibta PanginВ то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.Частичное лунное затмение над провинцией Северная Суматра, Индонезия
© AFP 2017 / Tibta Pangin
В то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiВ России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
В России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.
© REUTERS / Jon NazcaИсключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.Частичное лунное затмение над Малагой, Испания
© REUTERS / Jon Nazca
Исключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.
© AP Photo / Michael ProbstСледующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.Частичное лунное затмение над Франкфуртом, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.
/
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена