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РИА Наука
РИА Наука

"Солнечно-американское": жители США готовятся к великому затмению

12:2520.08.2017
(обновлено: 12:26 20.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкСолнечное затмение. Архивное фотоСолнечное затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американцы с энтузиазмом готовятся встретить полное солнечное затмение, которое впервые с 1918 года пройдет по всей территории страны: по оценкам специалистов, около 8 миллионов человек поедут в районы, где это явление можно наблюдать лучше всего.

Великое американское

Жители США уже окрестили предстоящее 21 августа затмение "великим американским". Полное затмение можно будет наблюдать на территории от Орегона до Южной Каролины. В остальных районах страны затмение будет частичным.

Солнечное затмение. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno
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По данным портала space.com, в большинстве районов солнце полностью уйдет в тень на 2 минуты 40 секунд.

Согласно опросу телекомпании CBS News, наблюдать за затмением планируют 32% американцев, еще 36% не исключили, что постараются сделать это. Астрономическое событие не заинтересовало 31% респондентов.

Вся Америка — на колесах

По оценкам картографа Майкла Зейлера, специализирующегося на солнечных затмениях, до 8 миллионов американцев сядут в машины и отправятся туда, где можно увидеть именно полное затмение. К такому выводу он пришел на основе изучения картографических и демографических данных в различных районах США.

"Это словно 20 Вудстокских фестивалей пройдет одновременно по всей стране", — сказал он РИА Новости, добавив, что "старался быть консервативным в своих оценках".

© REUTERS / Samrang PringРабочий на стрительной площадке во время солнечного затмения в Пномпене, Камбоджа, 9 марта 2016
© REUTERS / Samrang Pring
Рабочий на стрительной площадке во время солнечного затмения в Пномпене, Камбоджа, 9 марта 2016

Эксперт не исключил, что "многие жители крупных городов, расположенных недалеко от районов полного затмения, соберутся посмотреть на него уже в последний момент".

Двенадцати миллионам американцев не нужно будут никуда уезжать: они и так живут в районах, где затмение будет полным.

"Если вы планируете небольшое путешествие в район, где будет видно полное затмение, запаситесь временем. Будьте готовы к тому, что ехать вам придется на несколько часов дольше обычного", — предупреждает space.com.

По оценкам портала GreatAmericanEclipse.com, больше всего приезжих, которые захотят посмотреть полное затмение, следует ожидать в штате Южная Каролина — почти 2,2 миллиона человек. Около полутора миллионов могут приехать в штат Теннесси, почти 1,3 миллиона — в штат Миссури.

Привлекая гостей

Солнечное затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Жители Чукотки смогут увидеть "великое американское" солнечное затмение
Во многих городах на "пути полного затмения" будут организованы специальные мероприятия. Например, в городе Сент-Джозеф (штат Миссури), который погрузится в кромешную мглу средь бела дня на 2 минуты 39 секунд, в аэропорту публике предоставят "большое количество безопасных телескопов". Организаторы акции также намерены пригласить астрономов, которые будут объяснять собравшимся, что происходит. Все это будет бесплатно. Посетителям придется заплатить только за парковку в аэропорту. Но в этом-то и кроется загвоздка. Как сообщили устроители, аэропорт выделил только 5 тысяч парковочных мест, что, по их мнению, может существенно сократить количество зрителей.

Мероприятия по случаю затмения намечаются даже там, где солнце скроется не полностью. В частности, в Научном центре штата Мэриленд в городе Балтимор можно будет наблюдать за светилом с крыши. Всего будет организовано 5 сессий по полчаса, и в каждой из них на крыше могут оказаться одновременно 300 человек. Для тех же, кто не попадет в число счастливчиков, в планетарии обещают прямую трансляцию.

© REUTERS / Edgar Su Самолет на фоне солнца в момент частичного солнечного затмения в Сингапуре, 9 марта 2016
© REUTERS / Edgar Su
Самолет на фоне солнца в момент частичного солнечного затмения в Сингапуре, 9 марта 2016

В Вашингтоне также будет несколько площадок для специальных образовательных мероприятий, в основном для детей. Так, в Национальном зоопарке установят специальные телескопы и будут раздавать очки для наблюдения за затмением. В музее авиации и космонавтики намереваются устроить прямую трансляцию в планетарии, а также серию уроков и мастер-классов для детей. Кроме того, несколько баров, расположенных на крышах зданий, приглашают посетителей понаблюдать за затмением, насладившись при этом чашечкой кофе или чего-либо покрепче.

Вашингтонцев затмение пока "не зажгло"

Солнечное затмение. Архивное фото
© AFP 2017 / Stan Honda
Американские школьники готовятся встретить Солнечное затмение
"Солнечная" эйфория пока, похоже, почти не затронула американскую столицу. Во всяком случае, те жители Вашингтона и окрестностей, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, к затмению отнеслись с прохладцей. Основная причина заключается в том, что оно будет в самый разгар трудового дня.

Двое сотрудников жилищной компании, чинивших оборудование на улице пригорода столицы, в ответ на вопрос, будут ли они следить за затмением, попросту рассмеялись. "Мы работать будем", — сказали они в один голос.

Встреченная почти тут же девушка, работающая консьержкой, узнала о том, что в Вашингтоне затмение будет, пусть и не в полном виде, от корреспондента РИА Новости. "Разве у нас оно будет видно? Не знала. Я слышала, что ближайшее место — это Северная Каролина. Но я туда не поеду, у меня работа. А так, конечно, мне бы хотелось посмотреть — думаю, это будет захватывающе. Но ничего, я потом в интернете посмотрю фотографии", — сказала она.

Ученый из Вашингтона Александр Кузин рассказал, что поехал с детьми в отпуск в Северную Каролину. "Полное затмение будет наблюдаться километров в 80 к югу от нас. Но мы туда не поедем: и так увидим все, что нужно, если облаков не будет", — заметил он.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
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Житель вашингтонского пригорода Роквилля (штат Мэриленд) Ник Олсон также узнал все подробности от корреспондента РИА Новости. "Оно будет в понедельник между часом и тремя дня? Ну, я в это время сплю обычно", — сказал он.

Гостиницы — днем с огнем

Одной из проблем для тех, кто спохватился в последний момент, станет отсутствие свободных номеров в гостиницах. Объявления о том, что бронированием надо заниматься прямо сейчас, как оказалось, появились в интернете еще в январе. Корреспондент РИА Новости выяснил, что мест в отелях, мотелях, кемпингах и даже общежитиях нет, а если они и появляются в результате отказов, то по баснословным ценам. Например, в ближайшем к Вашингтону городе, где затмение будет полным — в Чарльстоне (штат Южная Каролина), по данным портала Expedia.com, во всех гостиницах на 21 августа сейчас остается менее 20 свободных мест, самое дешевое из них — 300 долларов за ночь. Но оно только одно, а все остальные — не менее 500 долларов. В городе Нэшвилл (штат Теннесси), единственном американском мегаполисе, который погрузится в абсолютную мглу на две минуты, незанятых мест осталось меньше десятка, и все стоят под тысячу долларов за ночь.

Осторожно, солнце

Специалисты рекомендуют хорошо подготовиться к наблюдениям, чтобы не причинить вред своему здоровью.

"Во время полного затмения, когда солнечный диск абсолютно скрыт за луной, наблюдать за ним можно невооруженным глазом. Но никогда нельзя смотреть без соответствующей защиты на частичное солнечное затмение. Это может привести к серьезному поражению зрения или к слепоте", — предупреждает Space.com.

Фазы полного солнечного затмения, видимого с острова Тернате, Индонезия, 9 марта 2016
© REUTERS / Beawiharta
Ученые рассказали, когда произойдет последнее полное солнечное затмение
Многие магазины предлагают специальные приспособления для "охотников за затмением". Это и бинокли, и очки для наблюдения за солнцем. Цены варьируются от нескольких десятков до нескольких сотен долларов.

Спрос на такую продукцию привлек и недобросовестных продавцов. Интернет-магазин Amazon вынужден был отозвать некачественные очки и ужесточил требования к желающим продавать их. А Американское астрономическое общество и НАСА опубликовали список производителей, которым можно доверять. В него входит несколько десятков компаний. В перечне же магазинов, пользующихся доверием, отсутствует не только Amazon, но и большинство крупнейших торговых сетей страны. В основном, в него включены специализированные сайты и магазины электроники.

Впрочем, в интернете можно легко найти инструкции, как самостоятельно сделать приспособления для наблюдения из подручных материалов.

Лунное затмение в разных странах мира
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.Частичное лунное затмение на мысе Сунион, Греция
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНа территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
На территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.
© AP Photo / Francisco SecoЗа два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.Частичное лунное затмение над парком Серро-дель-Тио-Пио в Мадриде
© AP Photo / Francisco Seco
За два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВо время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Во время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiКрасный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Красный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.
© AFP 2017 / Tibta PanginВ то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.Частичное лунное затмение над провинцией Северная Суматра, Индонезия
© AFP 2017 / Tibta Pangin
В то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiВ России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
В России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.
© REUTERS / Jon NazcaИсключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.Частичное лунное затмение над Малагой, Испания
© REUTERS / Jon Nazca
Исключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.
© AP Photo / Michael ProbstСледующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.Частичное лунное затмение над Франкфуртом, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.
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