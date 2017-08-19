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РИА Наука
РИА Наука

В NASA рассказали, чем примечателен астероид Florence

19:0019.08.2017
(обновлено: 19:04 19.08.2017)
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© Fotolia / AND IncРисунок астероида около планеты ЗемляРисунок астероида около планеты Земля
© Fotolia / AND Inc

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Крупнейший за всю историю наблюдений NASA астероид 3122 Florence, который приблизится к Земле в начале сентября, не опасен для нашей планеты, однако обладает необычными характеристиками, рассказали в американском космическом агентстве.

Астероид
NASA опубликовало видео сближения Земли с крупнейшим в истории астероидом

Ранее NASA опубликовало видео, на котором показана траектория полета небесного тела.

Florence был обнаружен астрономом Шелти Басом в австралийской обсерватории Сайдинг Спринг, говорится в пресс-релизе NASA. Свое имя он получил в честь англичанки Флоренс Найтингейл, ставшей одной из первых сестер милосердия и прославившейся в годы Крымской войны.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
В РАН рассказали о крупнейшем астероиде, который летит к Земле
Florence, как утверждают в агентстве, уникален тем, что ни одно небесное тело подобного диаметра (4,4 километра) ранее не пролетало на столь малом расстоянии от Земли. В NASA подчеркнули, что малые объекты регулярно посещают околоземное пространство, при этом крупные, как правило, проходят вдалеке от нашей планеты. Объект 3122, таким образом, является исключением.

Сейчас астероид находится на расстоянии 7 миллионов километров от Земли, что примерно в 18 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

Ожидается, что следующий раз он приблизится к Земле не раньше 2500 года. Астрономы считают, что второй визит Florence также не принесет вреда.

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Наибольшей видимости в ночном небе космический объект достигнет в конце августа. Его можно будет наблюдать в созвездиях Южная Рыба, Водолей, Козерог и Дельфин. При этом в NASA предупредили, что увидеть Florence без специальной аппаратуры будет крайне сложно.

Точные характеристики небесного тела 3122 астрономы надеются получить в начале сентября, когда крупнейшие мировые обсерватории будут следить за траекторией его полета. Планируется сделать несколько тысяч снимков Florence и объектов на его поверхности.

Опасные для Земли астероиды
© РИА Новости, Инфографика
Опасные для Земли астероиды
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