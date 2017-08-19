МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в 2017 году должен перечислить свыше 4,1 миллиона евро в составе взноса РФ на проект строительства Европейского лазера на свободных электронах XFEL, документ опубликован на сайте кабинета министров.

Ранее сообщалось, что "Курчатовский институт" в 2017 году направит до 701,7 миллиона рублей в составе взноса РФ на строительство XFEL.

"В связи с участием Российской Федерации в Конвенции от 30 ноября 2009 года о строительстве и эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" осуществить в 2017 году уплату оставшейся части дополнительного целевого взноса Российской Федерации на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах в размере до 4197,6 тысяч евро", — говорится в документе.

Уточняется, что данные расходы предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

Рентгеновский лазер XFEL — уникальный научный проект, в котором участвуют 11 стран. Данная установка будет генерировать фемтосекундные вспышки жесткого излучения, благодаря чему ученые смогут исследовать структуру биологических молекул и различных материалов, следить за сверхбыстрыми биологическими и химическими процессами. Рентгеновский лазер состоит из ускорителя электронов и ондуляторов, магнитов, которые будут отклонять электроны от прямолинейных траекторий, заставляя тем самым испускать синхротронное излучение.

Четвертого мая нынешнего года участники коллаборации XFEL заявили о первом успешном включении излучателя и выработке первых пучков излучения.

Стоимость проекта XFEL оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро, в нем участвуют 12 стран. Россия в 2009 году стала одной из стран-участниц проекта. Совместная работа позволила не только обеспечить участие российских исследователей в формировании научной программы XFEL, но и заказы для российских предприятий на оборудование и материалы для строительства установки.

Общий взнос РФ в проект XFEL должен составить 306,4 миллиона евро. В 2014-2016 годах российское правительство перечислило на эти цели около 6,5 миллиарда рублей.

Интересы России в проекте XFEL изначально представляла госкорпорация "Роснано", чья доля в капитале общества с ограниченной ответственностью "European XFEL GmbH" составляла 26,24%. Роснано по поручению правительства РФ перечисляла от имени России взносы в строительство XFEL, в свою очередь Курчатовский институт осуществлял научное руководство проектом. В 2016 году распоряжением правительства РФ доли Роснано в проекте XFEL перешли Курчатовскому институту.