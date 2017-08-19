США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Курчатовский институт оплатит остаток взноса РФ в проект лазера XFEL

09:3019.08.2017
01411
© Фото : DESY/Dirk NölleИнжектор электронов в ускорителе лазера XFEL. Архивное фотоИнжектор электронов в ускорителе лазера XFEL. Архивное фото
© Фото : DESY/Dirk Nölle

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в 2017 году должен перечислить свыше 4,1 миллиона евро в составе взноса РФ на проект строительства Европейского лазера на свободных электронах XFEL, документ опубликован на сайте кабинета министров.

Окончание бурения туннелей для европейского рентгеновского лазера XFEL
© Фото : European XFEL
Физики проверили работу "метро" мощнейшего рентгеновского лазера XFEL
Ранее сообщалось, что "Курчатовский институт" в 2017 году направит до 701,7 миллиона рублей в составе взноса РФ на строительство XFEL.

"В связи с участием Российской Федерации в Конвенции от 30 ноября 2009 года о строительстве и эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" осуществить в 2017 году уплату оставшейся части дополнительного целевого взноса Российской Федерации на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах в размере до 4197,6 тысяч евро", — говорится в документе.

Уточняется, что данные расходы предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

Антон Чугунов, биофизик из ИБХ РАН
© Фото : Science.now
Биофизик рассказал, как ученые пытаются воссоздать жизнь в кремнии
Рентгеновский лазер XFEL — уникальный научный проект, в котором участвуют 11 стран. Данная установка будет генерировать фемтосекундные вспышки жесткого излучения, благодаря чему ученые смогут исследовать структуру биологических молекул и различных материалов, следить за сверхбыстрыми биологическими и химическими процессами. Рентгеновский лазер состоит из ускорителя электронов и ондуляторов, магнитов, которые будут отклонять электроны от прямолинейных траекторий, заставляя тем самым испускать синхротронное излучение.

Четвертого мая нынешнего года участники коллаборации XFEL заявили о первом успешном включении излучателя и выработке первых пучков излучения.

Стоимость проекта XFEL оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро, в нем участвуют 12 стран. Россия в 2009 году стала одной из стран-участниц проекта. Совместная работа позволила не только обеспечить участие российских исследователей в формировании научной программы XFEL, но и заказы для российских предприятий на оборудование и материалы для строительства установки.

Общий взнос РФ в проект XFEL должен составить 306,4 миллиона евро. В 2014-2016 годах российское правительство перечислило на эти цели около 6,5 миллиарда рублей.

Интересы России в проекте XFEL изначально представляла госкорпорация "Роснано", чья доля в капитале общества с ограниченной ответственностью "European XFEL GmbH" составляла 26,24%. Роснано по поручению правительства РФ перечисляла от имени России взносы в строительство XFEL, в свою очередь Курчатовский институт осуществлял научное руководство проектом. В 2016 году распоряжением правительства РФ доли Роснано в проекте XFEL перешли Курчатовскому институту.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена