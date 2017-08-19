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РИА Наука
РИА Наука

Ученые обвиняют Саудовскую Аравию в начале эпидемии холеры в Йемене

02:0019.08.2017
(обновлено: 02:02 19.08.2017)
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© REUTERS / Khaled AbdullahГуманитарная помощь для борьбы с холерой в ЙеменеГуманитарная помощь для борьбы с холерой в Йемене
© REUTERS / Khaled Abdullah

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Мощнейшая эпидемия холеры, недавно вспыхнувшая в Йемене, является закономерным плодом военной политики Саудовской Аравии, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе, заявляют медики, опубликовавшие статью в журнале Lancet.

"Авиаудары коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, разрушили госпитали и системы водоснабжения, а также заставили людей жить в условиях тесной антисанитарии. Учитывая ту роль, которую коалиция сыграла в разрушении инфраструктуры Йемена, крайне поразительно, что в ЮНИСЕФ недавно отметили "щедрость" Саудовской Аравии, пожертвовавшей 67 миллионов долларов на борьбу с холерой", — заявил Джонатан Кеннеди (Jonathan Kennedy) из университета королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

Ситуация в Йемене. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohammed Huwais
В Йемене число подозрений на холеру превысило 500 тысяч

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы регулярно обстреливают пограничные районы королевства.

По данным УВКПЧ ООН, с начала боевых действий в стране погибло свыше пяти тысяч мирных граждан, еще более восьми тысяч ранены. В июне этого года представители ВОЗ заявили о начале масштабной эпидемии холеры, поразившей, по текущим оценкам, около 500 тысяч жителей страны. Как отмечают ученые, эпидемий холеры подобных масштабов пока еще не случалось.

Главным виновником в ее появлении, как пишут Кеннеди и его коллеги, является Саудовская Аравия и ее партнеры по коалиции, а также, косвенным образом, США и Великобритания, чьи промышленные компании снабжают арабские армии вооружением, а правительства – оказывают им логистическую и разведывательную поддержку.

Ученые пришли к подобному выводу, подсчитав число жертв холеры в разных регионах Йемера и выяснив, как много больных умерло на территориях, подконтрольных правительству и хуситским формированиям.

Город Аден, Йемен. Архивное фото
© Fotolia / robnaw
Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло почти 1,9 тысячи человек

Как показали эти подсчеты, более 77% больных проживает на землях повстанцев, и примерно 80% смертей от холеры произошло в этих регионах. В среднем, йеменцы заражаются холерой примерно в 1,8 раза чаще и умирают примерно в 1,5 раза чаще на территориях хуситов, чем в зонах, подконтрольных Саудовской Аравии и ее союзникам.

"Саудовская Аравия сейчас является союзником США и Великобритании. Наши фирмы продают Эр-Рияду огромное количество военной техники и оружия, а военные ведомства стран оказывают поддержку на уровне логистики и разведки. Подобные действия Вашингтона и Лондона позволяют армии Саудовской Аравии постоянно бомбардировать Йемен и блокировать его с моря, и поэтому можно говорить о том, что и США, и Британия сыграли ключевую роль в создании условий, благоприятных для распространения холеры", — заключают ученые.

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