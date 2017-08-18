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РИА Наука
РИА Наука

Химики раскрыли загадку отравленной воды в легендарных Помпеях

17:1918.08.2017
(обновлено: 17:28 18.08.2017)
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© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкРепродукция картины К. Брюллова Последний день ПомпеиРепродукция картины К. Брюллова Последний день Помпеи
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Жителей легендарных Помпей и Геркуланума могло погубить не только извержение Везувия, но и гигантское количество токсичных соединений сурьмы в их водопроводной воде, заявляют химики в статье, опубликованной в журнале Toxicology Letters.

"Довольно давно коллеги считают, что римляне отравили сами себя, используя свинцовые трубы в своих водопроводах. Этот тезис не совсем справедлив, так как свинцовые трубы довольно быстро "зарастают" отложениями известняка, которые не дают свинцу попасть в воду.  Иными словами, токсичными такие трубы были только во время их закладки или при ремонте", — рассказывает Кааре Расмуссен (Kaare Rasmussen) из университета Южной Дании в Оденсе.

Швейцарские Альпы
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Древний Рим, как часто его критикуют многие искусствоведы и историки науки, не оставил за собой столь же богатое культурное наследие, как Древняя Греция, но зато древние римляне преуспели в двух практических дисциплинах – в правоведении, и в архитектуре и строительстве. Древнеримские дороги, водопроводы, Пантеон и другие соборы и архитектурные сооружения простояли многие тысячи лет и используются до сих пор.

Изучая историю падения Римской империи, многие историки и общественные деятели обращали внимание на то, что римляне использовали чрезмерно много свинца в своей жизни. Из него были отлиты трубы, по которым вода транспортировалась в дома граждан "вечного города", в сосудах из вина варили вино и сахар, а "алхимики" той эпохи использовали его в качестве компонента многих лекарств.

Соединения свинца, как замечали еще сами римляне, крайне негативно воздействуют на мозг и другие части тела, из-за чего многие ученые и мыслители достаточно давно считают, что постройка свинцовых акведуков и распространение посуды из этого металла было одной из главных причин того, почему империя так быстро закончила свое существование.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Расмуссен и его коллеги попытались выяснить, так ли это на самом деле, изучив химический состав отложений и материи самих труб, найденных в доме банкира Луция Цецилия Юкунда, погребенного под лавой вместе с остальными Помпеями во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Растворив кусочки трубы в кислоте и пропустив ее пары через масс-спектрометр, ученые заметили нечто необычное. Она одержала в себе не только свинец и следы минеральных отложений, но и достаточно большое количество сурьмы, токсичного полуметалла.

Сурьма, в отличие от свинца, является гораздо более токсичной и даже небольшие концентрации этого элемента в воде могут вызвать рвоту, недержание кишечника и более серьезные последствия для здоровья, такие как цирроз печени и разрушение почек.

По словам ученых, трубы содержали в себе примерно в 700 раз больше сурьмы, чем присутствует в почве Помпей или в породах в окрестностях Везувия, что говорит о том, что она могла представлять огромную угрозу для здоровья жителей города.

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Известняк и другие наросты на поверхности труб, по словам Расмуссена и его коллег, не будут мешать взаимодействию воды и сурьмы, благодаря чему вода, которая поступала в дом Луция Юкунда и других жителей Помпей, должна была быть крайне токсичной и непригодной для питья.

Как сурьма могла оказаться в древнеримских трубах? Как полагает Расмуссен, античные строители использовали этот мягкий и легкоплавкий металл в качестве припоя, которым они скрепляли трубы при строительстве акведуков. Это, по мнению химика, хорошо объясняет то, почему жители Помпей жаловались на проблемы со здоровьем, и почему свинец не был связан с ними.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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murloc228.murloc228
в сосудах из вина варили вино - исправьте
17:31
18.08.2017
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Дмитрий Руппель
где они брали столько сурьмы?...
17:23
18.08.2017
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