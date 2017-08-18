НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Первый напечатанный на 3D-принтере российский спутник, который в четверг запустили на орбиту во время выхода в открытый космос космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин, начал передавать сигналы, сообщает Томский политехнический университет (ТПУ).
"Мы услышали отрывок голосового послания на русском языке. В скором времени надеемся получить и телеметрию. До конца августа будет много удобных сессий в первую половину дня, когда сигнал со спутника должен хорошо улавливаться", — приводятся в сообщении слова магистранта кафедры точного приборостроения Института неразрушающего контроля ТПУ Андрея Коломейцева.
Как сообщалось ранее, целями запуска спутника являются проверка технологии создания сверхмалых космических аппаратов массой не более 100 килограммов и летная отработка аппаратуры в условиях автономного полета с орбиты от 400 километров, получение фотоизображения земной поверхности и научных данных приборов, установленных на микроспутнике. Фото- и видеоматериалы будут возвращены на Землю на жестких дисках на корабле "Союз МС-04".
Спутник "Томск-ТПУ-120" — первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий в Томском политехническом университете. Он относится к классу наноспутников и имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров. Аппарат был создан для испытания новых технологий космического материаловедения.