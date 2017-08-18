НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Первый напечатанный на 3D-принтере российский спутник, который в четверг запустили на орбиту во время выхода в открытый космос космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин, начал передавать сигналы, сообщает Томский политехнический университет (ТПУ).

"В пятницу, 18 августа, в 15.30 (11.30 мск) студенческий центр управления полетами Томского политехнического университета получил и записал сигнал со спутника "Томск-ТПУ-120", который накануне был запущен с борта Международной космической станции (МКС) на орбиту Земли", — говорится в сообщении. В вузе отметили, что прием сигнала велся 20 минут.

"Мы услышали отрывок голосового послания на русском языке. В скором времени надеемся получить и телеметрию. До конца августа будет много удобных сессий в первую половину дня, когда сигнал со спутника должен хорошо улавливаться", — приводятся в сообщении слова магистранта кафедры точного приборостроения Института неразрушающего контроля ТПУ Андрея Коломейцева.

На протяжении всего полета спутник будет транслировать на Землю голосовые сообщения — послание народам Земли, записанное студентами на 11 языках мира: русском, татарском, казахском, английском, немецком, французском, испанском, португальском, китайском, арабском, хинди. Радиолюбители могут поймать сигнал на частоте 437,025 МГц. Сообщения о приеме сигнала уже поступили от радиолюбителей из Германии, Японии, Кореи, ряда городов России.

Как сообщалось ранее, целями запуска спутника являются проверка технологии создания сверхмалых космических аппаратов массой не более 100 килограммов и летная отработка аппаратуры в условиях автономного полета с орбиты от 400 километров, получение фотоизображения земной поверхности и научных данных приборов, установленных на микроспутнике. Фото- и видеоматериалы будут возвращены на Землю на жестких дисках на корабле "Союз МС-04".

Спутник "Томск-ТПУ-120" — первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий в Томском политехническом университете. Он относится к классу наноспутников и имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров. Аппарат был создан для испытания новых технологий космического материаловедения.