"Роскосмос" принял конструкторский макет станции "Луна-25"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. "Роскосмос" принял конструкторский макет космической станции "Луна-25", разработанный в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Луна-Глоб", старт миссии намечен на 2019 год, говорится в сообщении госкорпорации.

"Автоматическая межпланетная станция (АМС) "Луна-25" станет первой миссией в рамках российской лунной программы. Цель проекта — создание автоматического зонда для комплексных исследований на поверхности Луны в околополярной области. Общий срок реализации ОКР "Луна-Глоб" составляет 3,5 года", — говорится в сообщении.

Все мероприятия по данному проекту будут выполнены в запланированные сроки благодаря эффективной системе управления проектом, внедренной специалистами АО "НПО Лавочкина", отмечают в госкорпорации "Роскосмос".

Генеральный директор АО "НПО Лавочкина" Сергей Лемешевский подчеркнул необходимость продолжения этой работы и дал поручение распространить полученный опыт и примененные управленческие подходы на все дальнейшие этапы ОКР "Луна-Глоб" и на международный проект "ЭкзоМарс", а со временем перестроить всю систему управления проектами в АО "НПО Лавочкина" с применением методологии производственной системы "Роскосмоса".