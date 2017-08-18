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РИА Наука
РИА Наука

Врачи рассказали о влиянии солнечного затмения на организм

10:0618.08.2017
(обновлено: 10:43 18.08.2017)
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© AP Photo / Luca BrunoСолнечное затмение. Архивное фотоСолнечное затмение. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Солнечное затмение не оказывает серьезного влияния на физическое здоровье человека, однако может воздействовать на  психоэмоциональное состояние, вызывая неосознанное чувство тревоги, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Фазы полного солнечного затмения, видимого с острова Тернате, Индонезия, 9 марта 2016
© REUTERS / Beawiharta
Ученые рассказали, когда произойдет последнее полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение 21 августа будут наблюдать жители 14 штатов США, впервые за 99 лет это природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья. По данным американских СМИ, в полную темноту основном будут погружаться малонаселенные районы. В Вашингтоне на пике затмения, который ожидается в 14.43 (21.43 мск), будет видна примерно лишь пятая часть солнца.

Победить тревогу любопытством

Психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал РИА Новости, что солнечное затмение издавна вызывало тревогу не только у человека, но и у животных.

"Тревожно становится без солнечного света всему живому. Животные начинают волноваться. Мелкие насекомые как бы замирают, а более крупные начинают суетиться и искать какое-то убежище", — рассказал эксперт.

Человек же, по его словам, может испытывать при солнечном затмении безотчетное чувство тревоги.

Модернизированные реактивные самолеты WB-57F. Архивное фото
© Фото : NASA’s Johnson Space Center/Norah Moran
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"Человек волнуется, у него поднимается несколько давление, появляется чувство тревоги, чувство какого-то внутреннего душевного нездоровья, диссонанса. По сути дела, это состояния, которые человек испытывает перед тем, как у него формируется какое-то резкое невротическое состояние — то, что в обиходе называют неврозом", — отметил Файнзильберг.

Как рассказал РИА Новости врач, аналогичные чувства испытывают некоторые люди, оказавшиеся в непривычной им среде обитания — к примеру, на Мертвом море с его неземными, "лунными" пейзажами.

"Подобные же состояния я испытывал, когда находился в пустыне Сахаре, в которой сколько видно глазу — только песок и больше ничего", — добавил собеседник агентства.

Файнзильберг заявил, что побороть тревогу просто — достаточно "разбудить в себе интерес" к такому необычному природному явлению как солнечное затмение.

Экзопланета Кеплер-186F
© NASA / Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
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"Эти чувства — любопытство и интерес — они способны поглощать этот элемент тревоги. Раньше, я помню, коптили стеклышки, сейчас есть и солнечные очки, и более совершенные приборы для наблюдения", — пояснил врач.

На организм не повлияет

Председатель проблемной комиссии "Хронобиология и хрономедицина" РАМН, заведующий лабораторией "Хрономедицина и новые технологии в клинике внутренних болезней" Первого МГМУ имени Сеченова, профессор Семен Рапопорт пояснил РИА Новости, что солнечное затмение длится недолго, поэтому на физическое состояние организма повлиять не может.

"Изменения в организме любого живого существа — это длительный процесс, и кратковременный период, который занимает солнечное затмение, не может влиять по-настоящему на эти механизмы", — сказал Рапопорт.

Пятно на Солнце, снимок с телескопа ALMA
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
Телескоп ALMA заглянул внутрь пятен на Солнце
Он отметил, что на психологическое состояние человека это природное явление может повлиять "настолько, насколько сам человек верит в это".

В свою очередь главный специалист по медицинской профилактике Минздрава МО, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова рассказала РИА Новости, что дискомфорт метеозависимым людям, а также тем, кто страдает эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, способны доставить лишь резкие изменения погоды и сильные магнитные бури. По словам врача, это происходит из-за того, что сердечно-сосудистая и нервная системы не могут быстро адаптироваться к резкой смене метеоусловий.

"Что касается затмений — неважно, луны или солнца — так или иначе, при них не происходит экстренного электромагнитного выброса. Поэтому воздействовать они могут только на психоэмоциональное состояние человека", — подчеркнула Иванова.

Лунное затмение в разных странах мира
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.Частичное лунное затмение на мысе Сунион, Греция
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНа территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
На территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.
© AP Photo / Francisco SecoЗа два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.Частичное лунное затмение над парком Серро-дель-Тио-Пио в Мадриде
© AP Photo / Francisco Seco
За два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВо время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Во время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiКрасный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Красный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.
© AFP 2017 / Tibta PanginВ то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.Частичное лунное затмение над провинцией Северная Суматра, Индонезия
© AFP 2017 / Tibta Pangin
В то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiВ России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
В России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.
© REUTERS / Jon NazcaИсключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.Частичное лунное затмение над Малагой, Испания
© REUTERS / Jon Nazca
Исключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.
© AP Photo / Michael ProbstСледующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.Частичное лунное затмение над Франкфуртом, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.
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