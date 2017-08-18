Врачи рассказали о влиянии солнечного затмения на организм

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Солнечное затмение не оказывает серьезного влияния на физическое здоровье человека, однако может воздействовать на психоэмоциональное состояние, вызывая неосознанное чувство тревоги, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Победить тревогу любопытством
Психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал РИА Новости, что солнечное затмение издавна вызывало тревогу не только у человека, но и у животных.
"Тревожно становится без солнечного света всему живому. Животные начинают волноваться. Мелкие насекомые как бы замирают, а более крупные начинают суетиться и искать какое-то убежище", — рассказал эксперт.
Человек же, по его словам, может испытывать при солнечном затмении безотчетное чувство тревоги.
Как рассказал РИА Новости врач, аналогичные чувства испытывают некоторые люди, оказавшиеся в непривычной им среде обитания — к примеру, на Мертвом море с его неземными, "лунными" пейзажами.
"Подобные же состояния я испытывал, когда находился в пустыне Сахаре, в которой сколько видно глазу — только песок и больше ничего", — добавил собеседник агентства.
Файнзильберг заявил, что побороть тревогу просто — достаточно "разбудить в себе интерес" к такому необычному природному явлению как солнечное затмение.
На организм не повлияет
Председатель проблемной комиссии "Хронобиология и хрономедицина" РАМН, заведующий лабораторией "Хрономедицина и новые технологии в клинике внутренних болезней" Первого МГМУ имени Сеченова, профессор Семен Рапопорт пояснил РИА Новости, что солнечное затмение длится недолго, поэтому на физическое состояние организма повлиять не может.
"Изменения в организме любого живого существа — это длительный процесс, и кратковременный период, который занимает солнечное затмение, не может влиять по-настоящему на эти механизмы", — сказал Рапопорт.
В свою очередь главный специалист по медицинской профилактике Минздрава МО, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова рассказала РИА Новости, что дискомфорт метеозависимым людям, а также тем, кто страдает эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, способны доставить лишь резкие изменения погоды и сильные магнитные бури. По словам врача, это происходит из-за того, что сердечно-сосудистая и нервная системы не могут быстро адаптироваться к резкой смене метеоусловий.
"Что касается затмений — неважно, луны или солнца — так или иначе, при них не происходит экстренного электромагнитного выброса. Поэтому воздействовать они могут только на психоэмоциональное состояние человека", — подчеркнула Иванова.