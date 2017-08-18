Скафандр из рисунков российских онкобольных отправят в штаб-квартиру НАСА

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Скафандр "Победа" из рисунков детей и взрослых с онкологическими заболеваниями начнут создавать в Ярославле 18 августа в рамках арт-проекта "Скафандр", в конце лета его отправят на родину проекта в США и в штаб-квартиру НАСА в Хьюстон, сообщили РИА Новости организаторы проекта.

"Арт-проект "Скафандр" стартует в Ярославле 18 августа. У онкопациентов появится возможность поучаствовать в создании специального скафандра для космонавтов "Победа". Его особенность в том, что он будет сшит из рисунков детей и взрослых, столкнувшихся с онкологическим заболеванием. В конце лета скафандр "Победа" отправится на родину проекта и в штаб-квартиру NASA в Хьюстон", — говорится в сообщении.

По словам организаторов, выбор названия для скафандра не случаен, поскольку именно победа над болезнью и трудностями, которые с ней связаны, а в некоторых случаях над самим собой и своими слабостями — основная цель участников проекта. По данным организаторов, в 2017 году впервые за всю историю арт-проекта возможность отправить свой рисунок в космос получат не только москвичи, но и жители Ярославля и Липецка.

"Двадцать третьего августа пройдет ряд мероприятий в России по завершению работы над скафандром "Победа" в ФНКЦ имени Рогачева и музее космонавтики. Также все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию с космонавтами МКС и астронавтами, которые участвовали в создании скафандра "Единство", в режиме реального времени в 17.25 по НАСА-ТВ. Космонавты и астронавты ответят на вопросы участников проекта со всего мира", — пояснили организаторы.

В России организатором проекта выступило общественное движение "Юнити" при активном участии госкорпорации "Роскосмос", космонавтов Александра Мисуркина, Федора Юрчихина, Юрия Гидзенко, Николая Тихонова и Андрея Бабкина, а также сети диагностических центров "МРТ-Эксперт" и "Модульбанка". Кроме того, проект поддержали ракетно-космическая корпорация "Энергия" и научно-производственное предприятие "Звезда".

Арт-проект "Cкафандр" был создан несколько лет назад астронавтом НАСА Николь Стотт и художником Йеном Сайеном. С тех пор в космос было отправлено уже три разрисованных скафандра, в том числе "Единство", в создании которого участвовали российские дети вместе с пациентами из США, Канады, Японии и Германии.

Миссия арт-проекта — привлечь внимание международной общественности к проблеме онкологических заболеваний, объединить людей, которые столкнулись с этой проблемой, дать им надежду на выздоровление.