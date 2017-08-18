Российские космонавты завершили плановые работы в открытом космосе

КОРОЛЕВ, 18 авг – РИА Новости. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский завершили плановые работы в открытом космосе и вернулись на российский сегмент Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из российского Центра управления полетами, где ведется трансляция выхода.

Их выход в открытый космос продолжался 7 часов 34 минуты, вместо изначально планировавшихся 6 часов 5 минут.

Выход стал первым для российских космонавтов за последние полтора года. В прошлый раз с российского сегмента станции выходили в открытый космос Юрий Маленченко и Сергей Волков 3 февраля 2016 года.

Выход продлился более шести часов. За это время космонавты запустили на орбиту пять наноспутников: "ТС530-Зеркало", который будет прогнозировать движение МКС, два спутника "Танюша", которые поздравят жителей Земли с 60-летием запуска первого искусственного спутника, "Томск-ТПУ-120", который также передаст послание на 11 языках, и аппарат "ТНС-0" №2, на котором будет отработана российская платформа для малых спутников.

Кроме того, Юрчихин и Рязанский подготовили малый исследовательский модуль (МИМ-2) "Поиск" к дальнейшим выходам из него в открытый космос, провели эксперименты по использованию клейкой ленты для восстановления поврежденной поверхности станции и по оценке степени вредного воздействия микрофлоры на поверхность МКС. Кроме того, космонавты провели эксперимент по анализу вредных выбросов двигателей ориентации станции.

Для Юрчихина выход стал девятым в его карьере, для Рязанского — четвертым.