Работа российских космонавтов в открытом космосе продлена

КОРОЛЕВ, 17 авг — РИА Новости. Работу российский космонавтов Федора Юрчихина и Сергея Рязанского продлили, сообщил журналистам представитель российского центра управления полетами.

"Внекорабельная деятельность космонавтов продлена. Продление согласовано с американской стороной", — сказал он.

Рязанский и Юрчихин вышли в открытый космос в 17.42 мск. Изначально завершение внекорабельной деятельности планировалось на 23.50 мск.

За это время космонавты уже успели запустить на орбиту пять наноспутников, подготовить малый исследовательский модуль (МИМ-2) "Рассвет" к выходам в открытый космос и установить несколько поручней-переходов на внешней поверхности станции. Кроме того, они провели ряд экспериментов: по использованию клейкой ленты ленты для восстановления поврежденной поверхности станции, по оценке вредного воздействия микрофлоры на поверхность МКС и по анализу вредных выбросов двигетелей ориентации станции.