Российские космонавты запустили на орбиту спутник "Зеркало"

Космонавты Роскосмоса Федор Юрчихин и Сергей Рязанский готовятся к выходу в открытый космос. 17 августа 2017

Космонавты Роскосмоса Федор Юрчихин и Сергей Рязанский готовятся к выходу в открытый космос. 17 августа 2017

КОРОЛЕВ, 17 авг — РИА Новости. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский с помощью специального пускового устройства запустили на орбиту тестовый спутник "ТС530 –Зеркало", передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция выхода.

Запуск был осуществлен во время единственного в этом году выхода российских космонавтов в открытый космос, который начался в 17.42 мск 17 августа.

В задачи аппарата входит сравнение прогнозируемых значений параметров движения МКС с данными навигационных измерений, уточнение параметров моделей прогнозирования по полученному рассогласованию, формирование экспериментальной системы высокоточного прогнозирования движения МКС. Эксперимент планируется сериями из трех сеансов: до, во время и после проведения динамических операций на МКС.

Целями эксперимента являются подтверждение методов определения и прогноза орбиты на основе измерений аппаратуры спутниковой навигации (SIGI и АСН-М) и выдача рекомендаций по ее штатному использованию, а также разработка методик и программного обеспечения для определения движения МКС по данным измерений спутниковых навигационных систем с учетом ориентации станции.

Космонавты Юрчихин и Рязанский впервые за полтора года вышли в открытый космос. В прошлый раз с российского сегмента Международной космической станции (МКС) в открытый космос выходили Юрий Маленченко и Сергей Волков 3 февраля 2016 года.