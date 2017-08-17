Российские космонавты впервые за полтора года вышли в открытый космос

КОРОЛЕВ, 17 авг – РИА Новости. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский впервые за полтора года вышли в открытый космос, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция выхода.

В прошлый раз с российского сегмента Международной космической станции выходили в открытый космос Юрий Маленченко и Сергей Волков 3 февраля 2016 года.

Ожидается, что выход продлится более шести часов и завершится в 23.50 мск. За это время космонавтам предстоит запустить на орбиту пять наноспутников: "ТС530-Зеркало", который будет прогнозировать движение МКС, два спутника "Танюша", которые поздравят жителей Земли с 60-летием со дня запуска первого искусственного спутника, "Томск-ТПУ-120", который передаст послание студентов Томского политехнического университета на 11 языках, и аппарат "ТНС-0" №2, на котором будет отработана российская платформа для малых спутников.

Кроме того, Юрчихину и Рязанскому предстоит подготовить малый исследовательский модуль (МИМ-2) "Поиск" к дальнейшим выходам из него в открытый космос, провести эксперименты по использованию клейкой ленты для восстановления поврежденной поверхности станции и оценить степень вредного воздействия микрофлоры на поверхность МКС. Также космонавты проведут эксперимент по анализу вредных выбросов станционных двигателей ориентации.