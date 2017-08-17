"Лунная гонка" Google была отложена в четвертый раз

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Конкурс Google Lunar XPrize был в очередной раз перенесен из-за неготовности участников "лунного забега" отправить свой аппарат на Луну до конца этого года, сообщает официальный сайт проекта.

"Команда XPrize и компания Google рады предложить дополнительные бонусы для команд-участниц конкурса. Мы надеемся, что эти средства послужат дополнительным стимулом для них и заставят публику серьезнее относиться к смелым технологическим подвигам, которые совершают участники конкурса на пути к победе в "лунной гонке", — заявила Чанда Гонсалез-Моурер (Chanda Gonzales-Mowrer), руководитель проекта Lunar XPrize.

Конкурс Lunar XPrize был запущен в 2007 году компанией Google и фондом XPrize в 2007 году для популяризации "частного" освоения космоса и изучения других планет. В его рамках поисковый гигант пообещал выделить около 30 миллионов долларов любому человеку или частной компании, которая разработает новый луноход и предоставит убедительные планы по его высадке на Луне.

Условия конкурса были достаточно специфичными – разработчики лунохода должны были иметь контракт на его запуск на орбиту, и создать автономное устройство, которое смогло бы проехать по поверхности Луны как минимум 500 метров, записать фотографии и видео и отправить их на Землю, а также провести ряд научных исследований.

Особым пунктом в формулировке Lunar XPrize были оговорены "бонусные очки" и средства, которые разработчики луноходов получали, если они заявляли о возможности получить "безоговорочные доказательства" присутствия человека на Луне. По этой причине многие миссии, серьезно участвовавшие в конкурсе, раньше планировали сесть на Луну в тех точках, где на них опускались спускаемые модули "Аполлонов".

С 2009 года в конкурсе участвовала единственная российская команда "Селеноход" под руководством Николая Дзись-Войнаровского. Они планировали отправить на Луну небольшой робот-ровер "попутно" с государственной миссией, однако катастрофа зонда "Фобос-Грунт" в конце 2011 года заставила участников "Селенохода" заявить о выходе из конкурса.

В конце января жюри Google Lunar XPrize огласило список из пяти проектов, которым удалось получить контракты на запуск их проектов на орбиту Земли в 2017 году – израильский SpaceIL, американский Moon Express, международный Synergy Moon и японский Hakuto.

Еще в феврале Дзись-Войнаровский отметил в интервью РИА "Новости", что он сомневается в том, что хотя бы одна команда успеет реализовать свои планы до конца этого года. Его предсказания подтвердились – жюри конкурса перенесло время его окончания на март 2018 года, и при этом смягчило условия победы в нем.

В соответствии с новыми условиями участия в конкурсе, Lunar XPrize пообещал передать 1,75 миллиона долларов США любой команде, которая сможет доставить свой космический аппарат к Луне и совершить хотя бы один виток на орбите или же попытаться осуществить посадку на ее поверхность.

Второй поощрительный приз в три миллиона долларов, в свою очередь, будет присужден любой команде, которая успешно осуществит мягкую посадку на поверхность Луны и передаст с нее сигнал.

Как пояснил Дзись-Войнаровский в беседе с корреспондентом РИА "Новости", он считает подобные сроки реализации этих проектов почти столь же нереалистичными, как предыдущие планы Google Lunar XPrize. По его мнению, первые запуски частных луноходов будут в лучшем случае осуществлены в 2019 году, если не позже.