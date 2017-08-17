США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Археологи нашли в Дании тысячелетнюю крепость викингов

12:2117.08.2017
02040
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкДраккар викинговДраккар викингов
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Датские археологи обнаружили ранее неизвестную крепость викингов, построенную в конце 10 века, чья необычно продвинутая архитектура говорит о том, что норманны не были примитивными разбойниками и пиратами, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

"Открытие этой крепости было настоящим детективом для нас. Я достаточно давно изучаю эти круговые замки, и я пришел к выводу, что известные нам крепости расположены крайне нелогично. Между ними есть большие "дыры", где, по идее, должны были располагаться другие укрепления", — рассказывает Сорен  Синдбек (Soren Sindbaek), археолог из университета Орхуса (Дания), чьи слова приводит новостная служба журнала Science.

Участники ежегодного фестиваля викингов. Шетландские острова, январь 2016
© AFP 2017 / Andy Buchanan
Викинги жили в Скандинавии уже 10 тысяч лет назад, заявляют ученые

Цивилизация викингов

Первые крепости подобного типа, которые археологи сейчас называют "датскими круговыми замками", были открыты в Дании в 30 годах прошлого века. Они представляют собой военные форты диаметром примерно в 130-200 метров, окруженные рвом и огороженные от внешнего мира земляным валом и деревянным частоколом.

Каждая такая крепость была построена по своеобразному "типовому плану" – у них было четыре входа, расположенных перпендикулярно друг другу, две улицы, пересекавшихся ровно посередине укрепления, и несколько "длинных домов", коллективных общежитий викингов, а также других построек. Подобные укрепления были построены в стратегических районах Скандинавии, рядом с берегом моря, и они могли служить местом сбора войск викингов для крупных походов.

В общей сложности, как отмечает Синдбек, археологи обнаружили пять подобных укреплений в разных регионах Дании и на юге Швеции, изучение которых показало, что викинги умели не только воевать, но и строить. То, зачем они строили эти форты, до сих пор остается предметом споров среди ученых, так как точная дата их постройки пока не известна.

Праздник викингов в Катойре, Испания
© Фото : предоставлено мэрией Катойры
ДНК трески помогла ученым раскрыть один из секретов успеха викингов

Синдбек и его коллеги открыли следы существования еще одной подобной крепости на острове Зеландия, чьи следы, по словам археолога, были почти полностью уничтожены за последнюю тысячу лет плугами и другими сельскохозяйственными орудиями мирных наследников грозных разбойников Скандинавии.

Как рассказывает Синдбек, "стратегическое" расположение крепостей, предположительно построенных королем Харальдом Синезубым, первым христианским правителем Дании, давно волновало его – часть укреплений просто отсутствовала в тех "очевидных" местах, где должны были находиться подобные круговые замки.

Стертые следы истории

Руководствуясь этой идеей, археолог изучил трехмерные топографические карты тех регионов Дании, где они должны были находиться, и радарные снимки верхних слоев почвы, в которых могли скрываться следы этих крепостей.

Плодом этих усилий стало открытие укрепления Боргринг неподалеку от города Кёге на острове Зеландия, заметно отличающегося по своей истории от всех остальных круговых замков Харальда. Эти особенности, как отмечает ученый, заставили его команду потратить почти три года на полноценное изучение крепости после того, как они открыли ее в 2014 году.

Ракушки-браслеты и бусы, созданные первыми фермерами Северной Европы
© Фото : Solange Rigaud
Ученые: предки викингов враждовали с первыми фермерами Северной Европы

К примеру, ученым удалось найти в Боргринге столярные инструменты и другие орудия труда, при помощи которых обитатели крепости залатывали дыры в ее вале и частоколе. Кроме того, викинги жили в этом замке на протяжении нескольких поколений, а не покинули его через одно-два десятилетия после  постройки, как это произошло с остальными укреплениями, что указывает на необычно важный статус этого замка.

Вдобавок, в отличие от остальных крепостей датчан Боргринг был не просто покинут, а частично сожжен в ходе военного конфликта, победителями в котором, по всей видимости, стали враги Харальда, на роль которых претендуют шведские и норвежские викинги.

Идеальная круглая форма Боргринга и других круговых замков, как считают Синдбек и его коллеги, говорят о том, что они были не просто военными укреплениями, а политическими символами, знаком могущества короля, подчинившего себе и объединившего всю Данию и стремившегося превратить ее в цивилизованное государство. Такие замки, по мнению археолога, могли выступать в качестве "центров силы", посредством которых Харальд держал в узде все покоренные им регионы.

Фестиваль OPEN AIR Легенды норвежских викингов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Первые викинги были торговцами, а не пиратами, выяснили ученые

Если это действительно было так, то в Дании, помимо шести уже известных крепостей, должны присутствовать следы еще четырех подобных замков, построенных в 50-70 километрах от Боргринга и его "братьев". Как надеются ученые, дальнейшее изучение радарных снимков поможет найти эти укрепления и понять, какую роль они играли в политической жизни Дании более тысячи лет назад.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена