Археологи нашли в Дании тысячелетнюю крепость викингов

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Датские археологи обнаружили ранее неизвестную крепость викингов, построенную в конце 10 века, чья необычно продвинутая архитектура говорит о том, что норманны не были примитивными разбойниками и пиратами, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

"Открытие этой крепости было настоящим детективом для нас. Я достаточно давно изучаю эти круговые замки, и я пришел к выводу, что известные нам крепости расположены крайне нелогично. Между ними есть большие "дыры", где, по идее, должны были располагаться другие укрепления", — рассказывает Сорен Синдбек (Soren Sindbaek), археолог из университета Орхуса (Дания), чьи слова приводит новостная служба журнала Science.

Цивилизация викингов

Первые крепости подобного типа, которые археологи сейчас называют "датскими круговыми замками", были открыты в Дании в 30 годах прошлого века. Они представляют собой военные форты диаметром примерно в 130-200 метров, окруженные рвом и огороженные от внешнего мира земляным валом и деревянным частоколом.

Каждая такая крепость была построена по своеобразному "типовому плану" – у них было четыре входа, расположенных перпендикулярно друг другу, две улицы, пересекавшихся ровно посередине укрепления, и несколько "длинных домов", коллективных общежитий викингов, а также других построек. Подобные укрепления были построены в стратегических районах Скандинавии, рядом с берегом моря, и они могли служить местом сбора войск викингов для крупных походов.

В общей сложности, как отмечает Синдбек, археологи обнаружили пять подобных укреплений в разных регионах Дании и на юге Швеции, изучение которых показало, что викинги умели не только воевать, но и строить. То, зачем они строили эти форты, до сих пор остается предметом споров среди ученых, так как точная дата их постройки пока не известна.

Синдбек и его коллеги открыли следы существования еще одной подобной крепости на острове Зеландия, чьи следы, по словам археолога, были почти полностью уничтожены за последнюю тысячу лет плугами и другими сельскохозяйственными орудиями мирных наследников грозных разбойников Скандинавии.

Как рассказывает Синдбек, "стратегическое" расположение крепостей, предположительно построенных королем Харальдом Синезубым, первым христианским правителем Дании, давно волновало его – часть укреплений просто отсутствовала в тех "очевидных" местах, где должны были находиться подобные круговые замки.

Стертые следы истории

Руководствуясь этой идеей, археолог изучил трехмерные топографические карты тех регионов Дании, где они должны были находиться, и радарные снимки верхних слоев почвы, в которых могли скрываться следы этих крепостей.

Плодом этих усилий стало открытие укрепления Боргринг неподалеку от города Кёге на острове Зеландия, заметно отличающегося по своей истории от всех остальных круговых замков Харальда. Эти особенности, как отмечает ученый, заставили его команду потратить почти три года на полноценное изучение крепости после того, как они открыли ее в 2014 году.

К примеру, ученым удалось найти в Боргринге столярные инструменты и другие орудия труда, при помощи которых обитатели крепости залатывали дыры в ее вале и частоколе. Кроме того, викинги жили в этом замке на протяжении нескольких поколений, а не покинули его через одно-два десятилетия после постройки, как это произошло с остальными укреплениями, что указывает на необычно важный статус этого замка.

Вдобавок, в отличие от остальных крепостей датчан Боргринг был не просто покинут, а частично сожжен в ходе военного конфликта, победителями в котором, по всей видимости, стали враги Харальда, на роль которых претендуют шведские и норвежские викинги.

Идеальная круглая форма Боргринга и других круговых замков, как считают Синдбек и его коллеги, говорят о том, что они были не просто военными укреплениями, а политическими символами, знаком могущества короля, подчинившего себе и объединившего всю Данию и стремившегося превратить ее в цивилизованное государство. Такие замки, по мнению археолога, могли выступать в качестве "центров силы", посредством которых Харальд держал в узде все покоренные им регионы.

Если это действительно было так, то в Дании, помимо шести уже известных крепостей, должны присутствовать следы еще четырех подобных замков, построенных в 50-70 километрах от Боргринга и его "братьев". Как надеются ученые, дальнейшее изучение радарных снимков поможет найти эти укрепления и понять, какую роль они играли в политической жизни Дании более тысячи лет назад.