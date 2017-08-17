Астрономы получили фото черных дыр, поедающих космических "медуз"

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Европейские астрономы получили фотографии нескольких сверхмассивных черных дыр, поедающих гигантские количества газа и материи в причудливых галактиках-медузах, и опубликовали их в журнале Nature.

"Мы раньше никогда не видели и даже не предсказывали того, что процесс формирования "щупалец" у таких галактик будет сильно влиять на поведение черных дыр в их центрах. Похоже, что черная дыра не находится на "голодном пайке" по той причине, что не весь холодный газ выбрасывается за пределы галактики и часть его достигает ее центра", — рассказывает Бьянка Поджанти (Bianca Poggianti) из Обсерватории города Падуя (Италия).

Галактики при столкновении друг с другом или с облаками газа могут кардинально изменять форму. В частности, спиральные галактики приобретают овальную форму, когда на большой скорости попадают в крупные скопления галактик.

Попадая в "семьи" других галактик, они начинают буквальным образом распадаться на части, сталкиваясь на большой скорости с плотными клубами горячего газа. В результате этого от них отделяются длинные шлейфы холодного газа, в которых начинается активное образование новых звезд. Именно поэтому ученые называют их "галактиками-медузами", так как за ними тянутся "хвосты" из новых звезд, подобно полупрозрачным щупальцам обитателей моря.

С 2005 года ученым удалось запечатлеть всего пару "медуз" в близких к Млечному пути скоплениях. Только недавно ученым удалось получить фотографии примерно десяти подобных галактик, наблюдая за далекими скоплениями "звездных мегаполисов" при помощи "Хаббла".

Как рассказывает Поджанти, такие галактики интересны ученым по той причине, что наблюдения за ними помогают им раскрыть два главных секрета из жизни всех "звездных мегаполисов" – то, какие процессы влияют на рождение новых звезд, и как с ними связана гигантская черная дыра, обитающая в центре любой галактики.

"Медузы", как раньше считали ученые, должны были обладать достаточно спокойными черными дырами, почти не поглощающими материю, так как все их запасы холодного газа должны были быть уничтожены во время проникновения в скопление галактик.

Наблюдая за семью подобными объектами при помощи телескопа VLT, Поджанти и ее команда обнаружили, что это далеко не так. Как минимум пять из них, JO201, JO204, JW100, JO206 и JO135, содержали в себе активные черные дыры, постоянно поглощавшие материю и выбрасывавшие часть ее в виде джетов – тонких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.

Подобные результаты наблюдений, как отмечают ученые, намекают на то, что взаимодействие галактик с их соседями, а не просто процессы внутри них, могут быть главным "переключателем" активности черной дыры в их центре. В ближайшее время ученые планируют открыть и проследить за активностью еще нескольких десятков подобных "медуз", которые помогут понять, так ли это на самом деле или нет.

"Когда мы закончим наш обзор, мы поймем, как много галактик, попадающих в скопления, ведут себя подобным образом. Мы давно пытаемся понять, как возникают и эволюционируют галактики в нашей постоянно расширяющейся и меняющейся Вселенной, и "медузы" являются ключом к пониманию того, как протекает этот процесс", — заключает Поджанти.