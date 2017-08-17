СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму возобновят подготовку космонавтов, сообщил начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Юрий Лончаков.

По его словам, Крым ранее являлся местом для тренировок космонавтов, поэтому сегодня стоит задач возродить тренировочный центр. Финансирование будет весть за счет государственных средств.

"Мы проводили здесь до 2008 года тренировки на воде. Сегодня, после проведения переговоров, мы готовы также продолжить здесь тренировки, найти хорошую базу, где космонавты будут тренироваться на воде", — сказал Лончаков на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"У нас такие тренировки, когда каждый год экипажи проходят тренировки в различных климатическо-географических условиях. Самые идеальные условия, которые нам подходят, — это тренировки в Крыму на воде, а также горная подготовка", — добавил он.

В свою очередь летчик-космонавт Василий Циблиев отметил, что в Крыму удачное расположение для тренировок.

"Раньше здесь проводил тренировки еще гагаринский набор. Юрий Алексеевич Гагарин начинал здесь, Терешкова… При хорошем раскладе уже можно в следующем году начать проводить тренировки", — подчеркнул Циблиев.

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