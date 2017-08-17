Росатом займется созданием систем управления авиакосмическими аппаратами

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российское предприятие-разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами ФГУП "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" будет передана из ведения госкорпорации "Роскосмос" в состав госкорпорации "Росатом", соответствующий проект президентского указа опубликован в четверг на официальном портале проектов правовых актов.

МОКБ "Марс" было создано в 1955 году как специализированная научно-исследовательская организация по разработке и изготовлению астронавигационных систем управления.

На предприятии в разные годы были созданы астронавигационные системы управления для межконтинентальной крылатой ракеты "Буря", стратегических бомбардировщиков Ту-95М, Ту-160, система автоматической посадки орбитального корабля "Буран", системы управления разгонным блоком "Бриз-М" для ракет-носителей "Протон-К", "Протон-М". Также созданы системы управления для многих спутников.