ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Молодые ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН установили, что биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток, сообщает вуз.

"Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект… Исследование проводилось на модели кожного канцерогенеза (тип ракового заболевания) у лабораторных животных. После 15 недель эксперимента в группах, пролеченных ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов, интенсивность роста были как минимум в 1,5 раза ниже по сравнению с группой, где это вещество не применялось", — говорится в сообщении.

По словам магистранта программы "Биология" Школы естественных наук ДВФУ Надежды Зоровой, курс лечения ДСЛ приводит к стимуляции механизмов иммунологического надзора.

Полученные данные подтвердили, что ДСЛ может использоваться для дополнительной терапии рака, в том числе в качестве компонента функционального питания в составе различных напитков и пищевых продуктов, сообщают ученые.