Военный спутник с разгонным блоком "Бриз-М" отделился от "Протона-М"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Космический аппарат военного назначения в связке с разгонным блоком "Бриз-М" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", запущенной с Байконура, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения "Протон-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время — 1.17 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М", — сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М" займет несколько часов.

Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" был осуществлен в четверг в 1.07 мск с космодрома Байконур в Казахстане.