С Байконура стартовал "Протон-М" с военным космическим аппаратом

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом военного назначения стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

"С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — сказали в военном ведомстве.

Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля запуска космического аппарата.

"Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя", — сообщили в Минобороны.

Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.